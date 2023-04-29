ВСУ атаковали Севастополь и Крым: главное к вечеру 29 апреля

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В результате атаки беспилотника ВСУ на Крым никто не пострадал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе. В этот же день они предприняли попытку совершить атаку на Крым. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 апреля.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе. В этот же день они предприняли попытку совершить атаку на Крым. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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