ВСУ атаковали Севастополь и Крым: главное к вечеру 29 апреля

В результате атаки беспилотника ВСУ на Крым никто не пострадал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе. В этот же день они предприняли попытку совершить атаку на Крым. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 апреля.
- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возгорании топливного резервуара на нефтебазе в городе после удара украинского беспилотника. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что произошедшее является терактом для устрашения мирного населения.
- ВСУ также атаковали Крым с помощью дронов. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, в результате происшествия никто не пострадал.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время контрнаступления ВСУ будет предпринята попытка захвата Крымского полуострова. Также украинский президент подчеркнул, что успех операции зависит от поставок западного вооружения, пишет финское издание Yle.
- Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточный удар по командованию группировки войск ВСУ «Херсон». Цель удара была успешно достигнута, заявили в Минобороны РФ.
- ВСУ начнут контрнаступление без поддержки западной авиации. По словам Зеленского, у Киева больше «нет времени затягивать операцию».
- Губернатор подконтрольной Украине территории Херсонской области Александр Прокудин призвал население эвакуироваться с правого берега. По данным СМИ, украинские власти ожидают удара с российской стороны.
- Италия в рамках военной помощи предоставила Киеву неисправные самоходные артиллерийские установки (САУ) M109L. По данным Financial Times, ни одна из 20 отправленных САУ не готова к боевым действиям.
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