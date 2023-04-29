Армия РФ нанесла удар по командованию группировки «Херсон»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточный удар по месту нахождения командования группировки войск ВСУ «Херсон». Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«Вечером 28 апреля ВС РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ „Херсон“. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале.
Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточный удар по месту нахождения командования группировки войск ВСУ «Херсон». Об этом сообщили в Министерстве обороны. «Вечером 28 апреля ВС РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ „Херсон“. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. Ранее российские войска уничтожили порядка 20 украинских и иностранных офицеров в Николаеве. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар пришелся на здание адмиралтейства, пишет Pravda.Ru. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.