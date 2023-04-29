Руководитель отдела Следственного комитета России по Североуральску (Свердловская область) Федор Заводов помог 48-летнему инвалиду из поселка Третий Северный, который не мог выйти на улицу из своего дома из-за сломанного деревянного трапа. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области.
«Проживающий в поселке Третий Северный 48-летний мужчина, имеющий инвалидность, сообщал, что испытывает трудности с выездом на улицу в инвалидной коляске. Выехать он не мог из-за сломанного деревянного трапа. Трап был сломан при раскопке траншеи, когда некоторое время назад представители коммунальных служб ликвидировали порыв трубы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Силовик обратился к главе администрации поселка Валерию Самоделкину, чтобы устранить проблему, из-за которой свердловчанин не может попасть на улицу. После чего возле дома инвалида отремонтировали деревянный трап.
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