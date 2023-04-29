Свердловский силовик помог инвалиду, который не мог выбраться из дома. Фото

29 апреля 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Инвалид не мог выбраться на улицу из-за сломанного деревянного трапа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель отдела Следственного комитета России по Североуральску (Свердловская область) Федор Заводов помог 48-летнему инвалиду из поселка Третий Северный, который не мог выйти на улицу из своего дома из-за сломанного деревянного трапа. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области. «Проживающий в поселке Третий Северный 48-летний мужчина, имеющий инвалидность, сообщал, что испытывает трудности с выездом на улицу в инвалидной коляске. Выехать он не мог из-за сломанного деревянного трапа. Трап был сломан при раскопке траншеи, когда некоторое время назад представители коммунальных служб ликвидировали порыв трубы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Силовик обратился к главе администрации поселка Валерию Самоделкину, чтобы устранить проблему, из-за которой свердловчанин не может попасть на улицу. После чего возле дома инвалида отремонтировали деревянный трап. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Руководитель отдела Следственного комитета России по Североуральску (Свердловская область) Федор Заводов помог 48-летнему инвалиду из поселка Третий Северный, который не мог выйти на улицу из своего дома из-за сломанного деревянного трапа. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области. «Проживающий в поселке Третий Северный 48-летний мужчина, имеющий инвалидность, сообщал, что испытывает трудности с выездом на улицу в инвалидной коляске. Выехать он не мог из-за сломанного деревянного трапа. Трап был сломан при раскопке траншеи, когда некоторое время назад представители коммунальных служб ликвидировали порыв трубы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Силовик обратился к главе администрации поселка Валерию Самоделкину, чтобы устранить проблему, из-за которой свердловчанин не может попасть на улицу. После чего возле дома инвалида отремонтировали деревянный трап.