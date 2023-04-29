В свердловском городе сгорели три бани. Фото

30 апреля 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

В Асбесте сгорели три бани на перекрестке улиц Петрова и Менделеева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) на перекрестке улиц Петрова и Менделеева сгорели бани площадью 42 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 21:50 поступило сообщение о пожаре на перекрестке улиц Петрова и Менделеева в Асбесте. На площади 42 квадратных метров сгорели кровля, повреждены: стены, перекрытие и внутренняя отделка трех частных бань», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работали восемь огнеборцев и две пожарные машины. Возгорание удалось ликвидировать 23:20, добавили спасатели. Фото: Леонид Черников в соцсети «ВКонтакте» Фото: Леонид Черников в соцсети «ВКонтакте»

В Асбесте (Свердловская область) на перекрестке улиц Петрова и Менделеева сгорели бани площадью 42 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 21:50 поступило сообщение о пожаре на перекрестке улиц Петрова и Менделеева в Асбесте. На площади 42 квадратных метров сгорели кровля, повреждены: стены, перекрытие и внутренняя отделка трех частных бань», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работали восемь огнеборцев и две пожарные машины. Возгорание удалось ликвидировать 23:20, добавили спасатели.