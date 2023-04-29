29 апреля 2023

В свердловском городе сгорели три бани. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В Асбесте сгорели три бани на перекрестке улиц Петрова и Менделеева Фото:

В Асбесте (Свердловская область) на перекрестке улиц Петрова и Менделеева сгорели бани площадью 42 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 21:50 поступило сообщение о пожаре на перекрестке улиц Петрова и Менделеева в Асбесте. На площади 42 квадратных метров сгорели кровля, повреждены: стены, перекрытие и внутренняя отделка трех частных бань», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работали восемь огнеборцев и две пожарные машины. Возгорание удалось ликвидировать 23:20, добавили спасатели.

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В Асбесте (Свердловская область) на перекрестке улиц Петрова и Менделеева сгорели бани площадью 42 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 21:50 поступило сообщение о пожаре на перекрестке улиц Петрова и Менделеева в Асбесте. На площади 42 квадратных метров сгорели кровля, повреждены: стены, перекрытие и внутренняя отделка трех частных бань», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работали восемь огнеборцев и две пожарные машины. Возгорание удалось ликвидировать 23:20, добавили спасатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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