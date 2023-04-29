Челябинцы пожаловались Бастрыкину на аварийные жилые дома

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проверит ситуацию с аварийными домами в Челябинске, жители которых пожаловались ему в приемную в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба СКР.
«К Александру Бастрыкину обратилась жительница Челябинска в интересах граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах по Копейскому шоссе и Уральской улице. Здания признаны непригодными для проживания, их физический износ составляет свыше 70%», — говорится в сообщении СКР.
Жильцы жалуются, что с потолков в квартирах течет вода, они обваливаются, газ отключен. При этом дом никто не обслуживает. Обращения в компетентные органы результатов не приносят. Главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову поручено предоставить Бастрыкину доклад по ситуации.
Ранее Бастрыкин уже обратил внимание на другую ситуацию с нарушением жилищных прав челябинцев, проживающих в аварийном жилье. Им пообещали переселение в 2024 году.
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