29 апреля 2023
28 апреля 2023

Челябинцы пожаловались Бастрыкину на аварийные жилые дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, реновация
Износ домов составляет более 70% Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проверит ситуацию с аварийными домами в Челябинске, жители которых пожаловались ему в приемную в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«К Александру Бастрыкину обратилась жительница Челябинска в интересах граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах по Копейскому шоссе и Уральской улице. Здания признаны непригодными для проживания, их физический износ составляет свыше 70%», — говорится в сообщении СКР.

Жильцы жалуются, что с потолков в квартирах течет вода, они обваливаются, газ отключен. При этом дом никто не обслуживает. Обращения в компетентные органы результатов не приносят. Главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову поручено предоставить Бастрыкину доклад по ситуации.

Ранее Бастрыкин уже обратил внимание на другую ситуацию с нарушением жилищных прав челябинцев, проживающих в аварийном жилье. Им пообещали переселение в 2024 году.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проверит ситуацию с аварийными домами в Челябинске, жители которых пожаловались ему в приемную в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба СКР. «К Александру Бастрыкину обратилась жительница Челябинска в интересах граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах по Копейскому шоссе и Уральской улице. Здания признаны непригодными для проживания, их физический износ составляет свыше 70%», — говорится в сообщении СКР. Жильцы жалуются, что с потолков в квартирах течет вода, они обваливаются, газ отключен. При этом дом никто не обслуживает. Обращения в компетентные органы результатов не приносят. Главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову поручено предоставить Бастрыкину доклад по ситуации. Ранее Бастрыкин уже обратил внимание на другую ситуацию с нарушением жилищных прав челябинцев, проживающих в аварийном жилье. Им пообещали переселение в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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