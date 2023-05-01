01 мая 2023

Свердловские власти раскрыли, кому полагается субсидия на подключение газа

В Свердловской области действует расширенный список работ по газификации
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Размер субсидии на подключение частных домов к газу определяется в зависимости от совокупного семейного дохода Фото:

В Свердловской области субсидии на выполнение работ по газификации частных домов предоставляются многодетным семьям, инвалидам, ветеранам воин и другим категориям граждан. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

В Свердловской области газификации частных домов предоставляются:

  • Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
  • Мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет;
  • Гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости или инвалидности, либо социальная пенсия по инвалидности;
  • Всем работникам муниципальных и государственных организаций;
  • Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий;
  • Членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий;
  • Многодетным семьям.

Размер субсидии определяется в зависимости от совокупного семейного дохода:

  • Совокупный доход не превышает один минимальный размер оплаты труда — размер субсидии 250 тысяч рублей;
  • Совокупный доход составляет от 1 до 2 МРОТ — размер субсидии 175 тысяч рублей;
  • Совокупный доход превышает 2 МРОТ — размер субсидии 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что до 2025 года в 71 тысячи домов в Свердловской области будут обеспечены возможностью для подключения газа. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев.

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В Свердловской области субсидии на выполнение работ по газификации частных домов предоставляются многодетным семьям, инвалидам, ветеранам воин и другим категориям граждан. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). В Свердловской области газификации частных домов предоставляются: Размер субсидии определяется в зависимости от совокупного семейного дохода: Ранее URA.RU писало, что до 2025 года в 71 тысячи домов в Свердловской области будут обеспечены возможностью для подключения газа. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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