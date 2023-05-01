Свердловские власти раскрыли, кому полагается субсидия на подключение газа

В Свердловской области действует расширенный список работ по газификации

02 мая 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Размер субсидии на подключение частных домов к газу определяется в зависимости от совокупного семейного дохода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области субсидии на выполнение работ по газификации частных домов предоставляются многодетным семьям, инвалидам, ветеранам воин и другим категориям граждан. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). В Свердловской области газификации частных домов предоставляются: Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;

Мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет;

Гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости или инвалидности, либо социальная пенсия по инвалидности;

Всем работникам муниципальных и государственных организаций;

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий;

Членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий;

Многодетным семьям. Размер субсидии определяется в зависимости от совокупного семейного дохода: Совокупный доход не превышает один минимальный размер оплаты труда — размер субсидии 250 тысяч рублей;

Совокупный доход составляет от 1 до 2 МРОТ — размер субсидии 175 тысяч рублей;

Совокупный доход превышает 2 МРОТ — размер субсидии 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что до 2025 года в 71 тысячи домов в Свердловской области будут обеспечены возможностью для подключения газа. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев.

В Свердловской области субсидии на выполнение работ по газификации частных домов предоставляются многодетным семьям, инвалидам, ветеранам воин и другим категориям граждан. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). В Свердловской области газификации частных домов предоставляются: Размер субсидии определяется в зависимости от совокупного семейного дохода: Ранее URA.RU писало, что до 2025 года в 71 тысячи домов в Свердловской области будут обеспечены возможностью для подключения газа. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев.