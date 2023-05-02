02 мая 2023

В Екатеринбурге отменили рейс в Ереван

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Внуково. Москва, взлет самолета, авиация, boeing 767-300, авиасообщение
FlyOne Armenia отменила рейс Екатеринбург-Ереван Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс 3 °F-478 FlyOne Armenia в Ереван. Лайнер армянской авиакомпании, согласно онлайн-табло на сайте Кольцово, должен был вылететь 3 мая в 05:10.

«Самолет FlyOne должен был вылететь из уральской столицы 3 мая в 5:10 и приземлиться в Ереване в 07:10. Однако рейс был отменен», — следует из онлайн-табло.

Точная причина отмены рейса на сайте аэропортов Кольцово и Звартноц не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу FlyOne Armenia. Ответ на момент публикации не получен.

Лайнер FlyOne должен был вылететь утром 3 мая
Лайнер FlyOne должен был вылететь утром 3 мая

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В Екатеринбурге отменили рейс 3 °F-478 FlyOne Armenia в Ереван. Лайнер армянской авиакомпании, согласно онлайн-табло на сайте Кольцово, должен был вылететь 3 мая в 05:10. «Самолет FlyOne должен был вылететь из уральской столицы 3 мая в 5:10 и приземлиться в Ереване в 07:10. Однако рейс был отменен», — следует из онлайн-табло. Точная причина отмены рейса на сайте аэропортов Кольцово и Звартноц не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу FlyOne Armenia. Ответ на момент публикации не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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