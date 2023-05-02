В Екатеринбурге отменили рейс в Ереван

03 мая 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

FlyOne Armenia отменила рейс Екатеринбург-Ереван Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге отменили рейс 3 °F-478 FlyOne Armenia в Ереван. Лайнер армянской авиакомпании, согласно онлайн-табло на сайте Кольцово, должен был вылететь 3 мая в 05:10. «Самолет FlyOne должен был вылететь из уральской столицы 3 мая в 5:10 и приземлиться в Ереване в 07:10. Однако рейс был отменен», — следует из онлайн-табло. Точная причина отмены рейса на сайте аэропортов Кольцово и Звартноц не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу FlyOne Armenia. Ответ на момент публикации не получен. Лайнер FlyOne должен был вылететь утром 3 мая Скрин: сайт аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге отменили рейс 3 °F-478 FlyOne Armenia в Ереван. Лайнер армянской авиакомпании, согласно онлайн-табло на сайте Кольцово, должен был вылететь 3 мая в 05:10. «Самолет FlyOne должен был вылететь из уральской столицы 3 мая в 5:10 и приземлиться в Ереване в 07:10. Однако рейс был отменен», — следует из онлайн-табло. Точная причина отмены рейса на сайте аэропортов Кольцово и Звартноц не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу FlyOne Armenia. Ответ на момент публикации не получен.