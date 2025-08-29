Олимпийские чемпионы из Екатеринбурга поборются за 10 миллионов рублей

Чемпионы из Екатеринбурга вступят в борьбу за 10 миллионов рублей в новом сезоне спортивного шоу «Титаны» на ТНТ. За главный приз будут сражаться олимпийские чемпионы Давид Белявский (гимнаст) и Анжелика Тиманина (синхронистка), сообщили в пресс-службе телеканала.
«Я давно следила за проектом, и у меня появился азарт! Мне захотелось проверить свои силы, возможности, почувствовать вновь адреналин и борьбу. Для меня главное не победа! Все призы мною уже выиграны, все награды завоеваны, здесь я хочу быть в процессе», — рассказала Тиманина, почему пошла на шоу. Цель девушки — как можно дольше оставаться в проекте, чтобы полностью погрузиться в атмосферу шоу и получить удовольствие от преодоления испытаний.
Анжелика Тиманина — олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, а также чемпионка мира, Европы и России, долгое время была капитаном национальной сборной по синхронному плаванию. Сейчас она возглавляет Федерацию серфинга Москвы.
Белявский поделился, что во время просмотра прошлых сезонов шоу он неоднократно задавался вопросом, сумеет ли преодолеть те или иные испытания. По его словам, ему было любопытно проверить собственные возможности и принять участие в масштабном телевизионном проекте. Кроме того, спортсмен подчеркнул, что значительным преимуществом для участия для него стало знакомство с представителями различных профессий и видов спорта.
Давид Белявский является чемпионом Олимпийских игр, мира, Европы и России по спортивной гимнастике. Также носит неофициальный титул самого элегантного гимнаста Европы.
Старты третьего сезона пройдут на уникальной площадке: специально для шоу создан масштабный водный объект. За главный приз и звание «Титана» будут сражаться более 100 спортсменов со всей страны. Каждое испытание тщательно разрабатывается профессиональными тренерами и консультантами, чтобы обеспечить безопасность участников и зрелищность проекта. Премьера нового сезона состоится на ТНТ осенью 2025 года.
