Авиакомпании начали отменять рейсы по России

04 мая 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Финансирование авиаперевозчиков в РФ сократили примерно на 1,5 млрд рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпании начали отменять рейсы в ряде регионов России по причине сокращения государственной поддержки. Об этом сообщили три источника в отрасли. «Правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы. <…> На этот год субсидирование программы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причина — в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, сообщили три источника в отрасли», — пишут «Известия», ссылаясь на источники. В статье указано, что речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. По данным источников, наибольшее количество авиаперелетов было отменено в Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. По словам, исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, данное сокращение не принесет существенных негативных последствий, так как дублируется наземным транспортом. «Но в целом пересмотр программы с точки зрения оптимизации маршрутной сети назрел, и ничего драматического нет в том, что несколько сократятся рейсы, дублируемые наземным транспортом», — считает эксперт. Ранее стало известно о том, что в 2022 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выделить не менее 110 миллиардов рублей авиакомпаниям. Кроме того, Путин поручил предоставить авиаперевозчикам субсидии для компенсации расходов, связанных с отменой международных и внутренних рейсов после 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авиакомпании начали отменять рейсы в ряде регионов России по причине сокращения государственной поддержки. Об этом сообщили три источника в отрасли. «Правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы. <…> На этот год субсидирование программы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причина — в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, сообщили три источника в отрасли», — пишут «Известия», ссылаясь на источники. В статье указано, что речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. По данным источников, наибольшее количество авиаперелетов было отменено в Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. По словам, исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, данное сокращение не принесет существенных негативных последствий, так как дублируется наземным транспортом. «Но в целом пересмотр программы с точки зрения оптимизации маршрутной сети назрел, и ничего драматического нет в том, что несколько сократятся рейсы, дублируемые наземным транспортом», — считает эксперт. Ранее стало известно о том, что в 2022 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выделить не менее 110 миллиардов рублей авиакомпаниям. Кроме того, Путин поручил предоставить авиаперевозчикам субсидии для компенсации расходов, связанных с отменой международных и внутренних рейсов после 24 февраля.