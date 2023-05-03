В Екатеринбурге осудят ОПГ за кражу десятков миллионов рублей у бизнесменов

04 мая 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Уголовное дело ОПГ передано в Орджоникидзевский районный суд для разбора по существу Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Свердловской области направила в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении трех мужчин о хищении имущества на сумму более 36 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства региона. «Обвиняемые (свердловчанин и два уроженца Республики Башкортостан) в период с февраля 2022 года по февраль 2023 года совершили хищение имущества на сумму 36 млн рублей, принадлежащего различным юридическим лицам, под предлогом перевозки грузов. Обвиняемые связывались с потенциальными заказчиками и сообщали заведомо ложные сведения о готовности оказать необходимые услуги по перевозке груза», — сказано в сообщении. В момент перемещения груза подрядчиками, не знающими о преступном умысле мужчин, один из обвиняемых убеждал водителя передать ему товар в несоответствующем месте. Далее перевозимый груз перемещался в другое транспортное средство и доставлялся в место последующего сбыта. Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Вину в совершении преступлений обвиняемые признали частично.

Прокуратура Свердловской области направила в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении трех мужчин о хищении имущества на сумму более 36 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства региона. «Обвиняемые (свердловчанин и два уроженца Республики Башкортостан) в период с февраля 2022 года по февраль 2023 года совершили хищение имущества на сумму 36 млн рублей, принадлежащего различным юридическим лицам, под предлогом перевозки грузов. Обвиняемые связывались с потенциальными заказчиками и сообщали заведомо ложные сведения о готовности оказать необходимые услуги по перевозке груза», — сказано в сообщении. В момент перемещения груза подрядчиками, не знающими о преступном умысле мужчин, один из обвиняемых убеждал водителя передать ему товар в несоответствующем месте. Далее перевозимый груз перемещался в другое транспортное средство и доставлялся в место последующего сбыта. Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Вину в совершении преступлений обвиняемые признали частично.