03 мая 2023

В Екатеринбурге осудят ОПГ за кражу десятков миллионов рублей у бизнесменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора в отношении Мурата Ахметова. Магнитогорск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Уголовное дело ОПГ передано в Орджоникидзевский районный суд для разбора по существу Фото:

Прокуратура Свердловской области направила в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении трех мужчин о хищении имущества на сумму более 36 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства региона.

«Обвиняемые (свердловчанин и два уроженца Республики Башкортостан) в период с февраля 2022 года по февраль 2023 года совершили хищение имущества на сумму 36 млн рублей, принадлежащего различным юридическим лицам, под предлогом перевозки грузов. Обвиняемые связывались с потенциальными заказчиками и сообщали заведомо ложные сведения о готовности оказать необходимые услуги по перевозке груза», — сказано в сообщении. В момент перемещения груза подрядчиками, не знающими о преступном умысле мужчин, один из обвиняемых убеждал водителя передать ему товар в несоответствующем месте.

Далее перевозимый груз перемещался в другое транспортное средство и доставлялся в место последующего сбыта. Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Вину в совершении преступлений обвиняемые признали частично.

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Прокуратура Свердловской области направила в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении трех мужчин о хищении имущества на сумму более 36 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства региона. «Обвиняемые (свердловчанин и два уроженца Республики Башкортостан) в период с февраля 2022 года по февраль 2023 года совершили хищение имущества на сумму 36 млн рублей, принадлежащего различным юридическим лицам, под предлогом перевозки грузов. Обвиняемые связывались с потенциальными заказчиками и сообщали заведомо ложные сведения о готовности оказать необходимые услуги по перевозке груза», — сказано в сообщении. В момент перемещения груза подрядчиками, не знающими о преступном умысле мужчин, один из обвиняемых убеждал водителя передать ему товар в несоответствующем месте. Далее перевозимый груз перемещался в другое транспортное средство и доставлялся в место последующего сбыта. Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Вину в совершении преступлений обвиняемые признали частично.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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