В Челябинске троллейбусы временно изменят свои маршруты

05 мая 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Троллейбусы №5, №7, №12 и №16 будут следовать до торгового комплекса «Кольцо» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 6 мая по 9 мая закроют движение троллейбусов №5, №7, №12 и №16 из-за модернизации контактной сети на участке по улице Блюхера. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «С 6 мая до 05:00 9 мая закрывается движение троллейбусов №5, №7, №12 и №16 по улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до конечной „АМЗ“. Будет проводиться модернизация контактной сети», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Троллейбусы будут следовать до торгового комплекса «Кольцо». Пассажиры могут воспользоваться автобусами №51 и №66.

В Челябинске с 6 мая по 9 мая закроют движение троллейбусов №5, №7, №12 и №16 из-за модернизации контактной сети на участке по улице Блюхера. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «С 6 мая до 05:00 9 мая закрывается движение троллейбусов №5, №7, №12 и №16 по улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до конечной „АМЗ“. Будет проводиться модернизация контактной сети», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Троллейбусы будут следовать до торгового комплекса «Кольцо». Пассажиры могут воспользоваться автобусами №51 и №66.