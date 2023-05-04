В Челябинске троллейбусы временно изменят свои маршруты

Троллейбусы №5, №7, №12 и №16 будут следовать до торгового комплекса «Кольцо»
В Челябинске с 6 мая по 9 мая закроют движение троллейбусов №5, №7, №12 и №16 из-за модернизации контактной сети на участке по улице Блюхера. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.
«С 6 мая до 05:00 9 мая закрывается движение троллейбусов №5, №7, №12 и №16 по улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до конечной „АМЗ“. Будет проводиться модернизация контактной сети», — уточнили в официальном telegram-канале службы.
Троллейбусы будут следовать до торгового комплекса «Кольцо». Пассажиры могут воспользоваться автобусами №51 и №66.
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