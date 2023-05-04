04 мая 2023

В Челябинске троллейбусы временно изменят свои маршруты

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Городской пассажирский транспорт. Челябинск, троллейбус, пассажирский транспорт
Троллейбусы №5, №7, №12 и №16 будут следовать до торгового комплекса «Кольцо» Фото:

В Челябинске с 6 мая по 9 мая закроют движение троллейбусов №5, №7, №12 и №16 из-за модернизации контактной сети на участке по улице Блюхера. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.

«С 6 мая до 05:00 9 мая закрывается движение троллейбусов №5, №7, №12 и №16 по улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до конечной „АМЗ“. Будет проводиться модернизация контактной сети», — уточнили в официальном telegram-канале службы.

Троллейбусы будут следовать до торгового комплекса «Кольцо». Пассажиры могут воспользоваться автобусами №51 и №66.

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В Челябинске с 6 мая по 9 мая закроют движение троллейбусов №5, №7, №12 и №16 из-за модернизации контактной сети на участке по улице Блюхера. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «С 6 мая до 05:00 9 мая закрывается движение троллейбусов №5, №7, №12 и №16 по улице Блюхера на участке от улицы Дарвина до конечной „АМЗ“. Будет проводиться модернизация контактной сети», — уточнили в официальном telegram-канале службы. Троллейбусы будут следовать до торгового комплекса «Кольцо». Пассажиры могут воспользоваться автобусами №51 и №66.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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