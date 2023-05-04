В Перми из-за ремонта более чем на неделю перекроют дорогу. Скрин

05 мая 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Пермякам предлагают планировать объезд заранее Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми участок улицы Лифанова будет перекрыт на девять дней из-за ремонта теплотрассы. Об ограничении сообщили в пресс-службе пермского филиала «Т Плюс». «Пермские тепловые сети проводят монтаж участка новой теплосети по ул. Лифанова в Мотовилихинском районе. В связи с этим на период с 00-00 06.05.2023 до 07-00 15.05.2023 закрывается проезд в обе стороны по улице Лифанова на участке от ул. Анри Барбюса», — рассказали в компании. Автомобилистам предлагают заранее планировать пути объезда перекрытого участка дороги. В частности, использовать для этого улицы Свердлова, Анри Барбюса, Ивановская, Ким, Грибоедова. Перекрытый участок дороги на карте Пермский филиал «Т ПЛюс»

В Перми участок улицы Лифанова будет перекрыт на девять дней из-за ремонта теплотрассы. Об ограничении сообщили в пресс-службе пермского филиала «Т Плюс». «Пермские тепловые сети проводят монтаж участка новой теплосети по ул. Лифанова в Мотовилихинском районе. В связи с этим на период с 00-00 06.05.2023 до 07-00 15.05.2023 закрывается проезд в обе стороны по улице Лифанова на участке от ул. Анри Барбюса», — рассказали в компании. Автомобилистам предлагают заранее планировать пути объезда перекрытого участка дороги. В частности, использовать для этого улицы Свердлова, Анри Барбюса, Ивановская, Ким, Грибоедова.