04 мая 2023

В Перми из-за ремонта более чем на неделю перекроют дорогу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, дорожные знаки, объезд, перекрытие дороги, улица гоголя, ремонтные работы
Пермякам предлагают планировать объезд заранее Фото:

В Перми участок улицы Лифанова будет перекрыт на девять дней из-за ремонта теплотрассы. Об ограничении сообщили в пресс-службе пермского филиала «Т Плюс».

«Пермские тепловые сети проводят монтаж участка новой теплосети по ул. Лифанова в Мотовилихинском районе. В связи с этим на период с 00-00 06.05.2023 до 07-00 15.05.2023 закрывается проезд в обе стороны по улице Лифанова на участке от ул. Анри Барбюса», — рассказали в компании.

Автомобилистам предлагают заранее планировать пути объезда перекрытого участка дороги. В частности, использовать для этого улицы Свердлова, Анри Барбюса, Ивановская, Ким, Грибоедова.

Перекрытый участок дороги на карте
Перекрытый участок дороги на карте

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В Перми участок улицы Лифанова будет перекрыт на девять дней из-за ремонта теплотрассы. Об ограничении сообщили в пресс-службе пермского филиала «Т Плюс». «Пермские тепловые сети проводят монтаж участка новой теплосети по ул. Лифанова в Мотовилихинском районе. В связи с этим на период с 00-00 06.05.2023 до 07-00 15.05.2023 закрывается проезд в обе стороны по улице Лифанова на участке от ул. Анри Барбюса», — рассказали в компании. Автомобилистам предлагают заранее планировать пути объезда перекрытого участка дороги. В частности, использовать для этого улицы Свердлова, Анри Барбюса, Ивановская, Ким, Грибоедова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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