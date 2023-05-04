Пермякам предлагают планировать объезд заранее
В Перми участок улицы Лифанова будет перекрыт на девять дней из-за ремонта теплотрассы. Об ограничении сообщили в пресс-службе пермского филиала «Т Плюс».
«Пермские тепловые сети проводят монтаж участка новой теплосети по ул. Лифанова в Мотовилихинском районе. В связи с этим на период с 00-00 06.05.2023 до 07-00 15.05.2023 закрывается проезд в обе стороны по улице Лифанова на участке от ул. Анри Барбюса», — рассказали в компании.
Автомобилистам предлагают заранее планировать пути объезда перекрытого участка дороги. В частности, использовать для этого улицы Свердлова, Анри Барбюса, Ивановская, Ким, Грибоедова.
Перекрытый участок дороги на карте
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