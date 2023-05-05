Возле Березовского машина улетела в кювет. Видео

05 мая 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

Возле места ДТП работает полиция, пожарная и реанимация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березовском (Свердловская область) машина улетела в кювет, сейчас ее пытаются достать краном из кустов. Об этом сообщает читатель URA.RU. «В Березовском на Старопышминском тракте произошло серьезное ДТП, стояло минимум три машины: полиция, пожарная и реанимация. Сейчас машину достают из кустов краном», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. Там обещали уточнить информацию и вернутся с обратной связью. Ранее на 101 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск 53-летний водитель Toyota Picnic сбил насмерть 31-летнего пешехода. Погибший ночью перебегал проезжую часть. Обновлено в 22:02: «Водитель допустил съезд с проезжей части и врезался в дерево, после чего машина перевернулась. Водителя госпитализировали с инсультом и вывихом левого плеча», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В Березовском (Свердловская область) машина улетела в кювет, сейчас ее пытаются достать краном из кустов. Об этом сообщает читатель URA.RU. «В Березовском на Старопышминском тракте произошло серьезное ДТП, стояло минимум три машины: полиция, пожарная и реанимация. Сейчас машину достают из кустов краном», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. Там обещали уточнить информацию и вернутся с обратной связью. Ранее на 101 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск 53-летний водитель Toyota Picnic сбил насмерть 31-летнего пешехода. Погибший ночью перебегал проезжую часть. Обновлено в 22:02: «Водитель допустил съезд с проезжей части и врезался в дерево, после чего машина перевернулась. Водителя госпитализировали с инсультом и вывихом левого плеча», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.