Возле Березовского машина улетела в кювет. Видео

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Клипарт. Екатеринбург, трасса, серовский тракт, полиция, дпс
Возле места ДТП работает полиция, пожарная и реанимация Фото:

В Березовском (Свердловская область) машина улетела в кювет, сейчас ее пытаются достать краном из кустов. Об этом сообщает читатель URA.RU.

«В Березовском на Старопышминском тракте произошло серьезное ДТП, стояло минимум три машины: полиция, пожарная и реанимация. Сейчас машину достают из кустов краном», — рассказал читатель.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. Там обещали уточнить информацию и вернутся с обратной связью.

Ранее на 101 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск 53-летний водитель Toyota Picnic сбил насмерть 31-летнего пешехода. Погибший ночью перебегал проезжую часть.

Обновлено в 22:02: «Водитель допустил съезд с проезжей части и врезался в дерево, после чего машина перевернулась. Водителя госпитализировали с инсультом и вывихом левого плеча», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

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В Березовском (Свердловская область) машина улетела в кювет, сейчас ее пытаются достать краном из кустов. Об этом сообщает читатель URA.RU. «В Березовском на Старопышминском тракте произошло серьезное ДТП, стояло минимум три машины: полиция, пожарная и реанимация. Сейчас машину достают из кустов краном», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. Там обещали уточнить информацию и вернутся с обратной связью. Ранее на 101 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск 53-летний водитель Toyota Picnic сбил насмерть 31-летнего пешехода. Погибший ночью перебегал проезжую часть. Обновлено в 22:02: «Водитель допустил съезд с проезжей части и врезался в дерево, после чего машина перевернулась. Водителя госпитализировали с инсультом и вывихом левого плеча», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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