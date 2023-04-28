Американский разведчик: украинцы останутся у разбитого корыта, когда их покинут США

Когда американцы перестанут помогать Украине в конфликте с Россией, украинцы останутся у разбитого корыта. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
«Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта», —
Экс-офицер разведки указал, что Вашингтон всегда уходит из стран, вовлеченных в конфликты, как это было, в частности с Афганистаном. Он напомнил, что тогда США не пришлось платить за свою «позорную политику».
С начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада активно помогают украинской стороне вооружением и финансами. В частности, США с начала СВО потратили на поддержку страны более 77 миллиардов долларов, сообщает издание The Hill. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ не смогут сопротивляться без помощи США. Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис считает, что прекращение помощи Украине станет настоящей катастрофой для страны, напоминает
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