Пермяки назвали киногероев, которых хотели бы видеть своими начальниками

По результатам соцопроса среди экономически активного населения Перми выяснилось, что горожане хотели бы видеть своими начальниками таких киногероев как Глеб Жеглов и Штирлиц. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«Первое место рейтинга идеальных руководителей делят Глеб Жеглов из фильма „Место встречи изменить нельзя“ и Макс Отто фон Штирлиц — главный киногерой „Семнадцать мгновений весны“ (по 8% голосов)», — подчеркивается в исследовании.
По данным соцопроса, по 5% голосов набрали Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала. Аналитики выяснили, что по 4% голосов пермяков досталось Людмиле Калугиной из «Служебного романа», Шерлоку Холмсу и Бэтмену из одноименных экранизаций. Организаторы исследования уточнили, что мужчины чаще женщин в качестве своего идеального руководителя видят Глеба Жеглова и Романа Шилова (герой сериала «Ментовские войны»).
Ранее URA.RU писало, в Пермском крае 76% жителей хотели бы работать в крупных частных российских компаниях. По данным экспертов, чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%), специалистов по консалтингу и инвестициям (77%).
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