Под Тюменью задержали поджигателя травы

07 мая 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Мужчина выжигал траву вдоль дороги Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Абатском районе шестого мая патруль лесоохраны задержал поджигателя. Об этом сообщает Департамент лесного комплекса Тюменской области. «За поджоги ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей либо уголовное наказание в виде лишения свободы, а также возмещение материального ущерба, если в результате его действий пострадает лесной фонд», — говорится в сообщении. Мужчина ехал в машине с омскими номерами и выжигал сухую траву вдоль дороги. Его задержали в Абатском районе, вблизи села Смоленка, где утром шестого мая зафиксировали ландшафтный пожар. В результате пострадал один гектар территории муниципального образования. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени задержали поджигателя, виновного в пожаре на Велижанском тракте, произошедшего в ночь с 17 на 18 апреля. Мужчина обжигал железные провода, что стало причиной возгорания.

В Абатском районе шестого мая патруль лесоохраны задержал поджигателя. Об этом сообщает Департамент лесного комплекса Тюменской области. «За поджоги ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей либо уголовное наказание в виде лишения свободы, а также возмещение материального ущерба, если в результате его действий пострадает лесной фонд», — говорится в сообщении. Мужчина ехал в машине с омскими номерами и выжигал сухую траву вдоль дороги. Его задержали в Абатском районе, вблизи села Смоленка, где утром шестого мая зафиксировали ландшафтный пожар. В результате пострадал один гектар территории муниципального образования. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени задержали поджигателя, виновного в пожаре на Велижанском тракте, произошедшего в ночь с 17 на 18 апреля. Мужчина обжигал железные провода, что стало причиной возгорания.