06 мая 2023
05 мая 2023

Под Тюменью задержали поджигателя травы

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят поля. Тюмень, дым, пожар, огонь
Мужчина выжигал траву вдоль дороги Фото:

В Абатском районе шестого мая патруль лесоохраны задержал поджигателя. Об этом сообщает Департамент лесного комплекса Тюменской области.

«За поджоги ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей либо уголовное наказание в виде лишения свободы, а также возмещение материального ущерба, если в результате его действий пострадает лесной фонд», — говорится в сообщении.

Мужчина ехал в машине с омскими номерами и выжигал сухую траву вдоль дороги. Его задержали в Абатском районе, вблизи села Смоленка, где утром шестого мая зафиксировали ландшафтный пожар. В результате пострадал один гектар территории муниципального образования.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени задержали поджигателя, виновного в пожаре на Велижанском тракте, произошедшего в ночь с 17 на 18 апреля. Мужчина обжигал железные провода, что стало причиной возгорания.

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В Абатском районе шестого мая патруль лесоохраны задержал поджигателя. Об этом сообщает Департамент лесного комплекса Тюменской области. «За поджоги ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей либо уголовное наказание в виде лишения свободы, а также возмещение материального ущерба, если в результате его действий пострадает лесной фонд», — говорится в сообщении. Мужчина ехал в машине с омскими номерами и выжигал сухую траву вдоль дороги. Его задержали в Абатском районе, вблизи села Смоленка, где утром шестого мая зафиксировали ландшафтный пожар. В результате пострадал один гектар территории муниципального образования. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени задержали поджигателя, виновного в пожаре на Велижанском тракте, произошедшего в ночь с 17 на 18 апреля. Мужчина обжигал железные провода, что стало причиной возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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