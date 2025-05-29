ВСУ разрушили больницу в Курской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по приемному отделению больницы в поселке Коренево Курской области. Об этом сообщает врио губернатора области Александр Хинштейн.
«Противник нанёс удар по приёмному отделению больницы в посёлке Коренево Кореневского района», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Медучреждение на момент атаки не функционировало. В результате удара здание было практически полностью разрушено.
Несмотря на серьезные разрушения, человеческих жертв и пострадавших удалось избежать. Губернатор Курской области и представители экстренных служб призвали жителей региона воздержаться от поездок в приграничные районы до стабилизации обстановки.
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