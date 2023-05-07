ФСБ знала о планах екатеринбуржцев, готовивших поджог военкомата

Поджигателей военкомата в Екатеринбурге задержали в ходе оперативной разработки ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, печь, госбезопасность
Благодаря операции ФСБ поджог военкомата был предотвращен Фото:

Двое мужчин, готовивших поджог Кировского военкомата в Екатеринбурге, были задержаны благодаря оперативной разработке сотрудников свердловского управления ФСБ. Силовики знали о планах поджигателей и задержали их с поличным, сообщил URA.RU источник в оперативных службах региона.

«В ФСБ знали о планах мужчин, поэтому задержание проводилось именно в тот самый момент, когда преступный умысел должен был перейти в прямое действие. Задержание преступников — плановая реализация свердловского УФСБ», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела о приготовлении к совершению террористического акта. Корреспондент обратился в пресс-службу регионального УФСБ. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию.

Ранее сообщалось, что это якобы сотрудник полиции, охранявший военкомат, заметил подозрительных людей с канистрой, благодаря чему поджог удалось предотвратить, а граждан задержать. СМИ сообщали, что за диверсию мужчинам была обещана награда в размере 40 тысяч рублей.

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Двое мужчин, готовивших поджог Кировского военкомата в Екатеринбурге, были задержаны благодаря оперативной разработке сотрудников свердловского управления ФСБ. Силовики знали о планах поджигателей и задержали их с поличным, сообщил URA.RU источник в оперативных службах региона. «В ФСБ знали о планах мужчин, поэтому задержание проводилось именно в тот самый момент, когда преступный умысел должен был перейти в прямое действие. Задержание преступников — плановая реализация свердловского УФСБ», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела о приготовлении к совершению террористического акта. Корреспондент обратился в пресс-службу регионального УФСБ. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию. Ранее сообщалось, что это якобы сотрудник полиции, охранявший военкомат, заметил подозрительных людей с канистрой, благодаря чему поджог удалось предотвратить, а граждан задержать. СМИ сообщали, что за диверсию мужчинам была обещана награда в размере 40 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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