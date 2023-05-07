В Челябинске ожидаются минусовые температуры

В Челябинске прогнозируются ночные похолодания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 9 мая температура воздуха в Челябинске опустится до двух градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометеоцентра региона.

«В ночь на 9 мая температура воздуха в Челябинске опустится до -1,+1 градуса, на почве возможны заморозки до -2 градусов. Температура воздуха по области составит 0,+5 градусов, в горах и низинах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -7 градусов», — сообщают синоптики.

Также ночью возможен сильный северо-западный ветер с переходом на северо-восточный. Местами его порывы будут достигать 11-13 м/с. Днем 9 мая в Челябинске потеплеет до +13, +15 градусов, по области — до +10, +15 градусов. В самом Челябинске ожидается переменная облачность, но без осадков. На юге региона возможны дожди.

Ранее синоптики рассказали, что в Челябинске лето начнется с дождей. Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, с 1 по 19 июня в регионе ожидаются сильные ливни.