07 мая 2023

В Челябинске ожидаются минусовые температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске прогнозируются ночные похолодания Фото:

В ночь на 9 мая температура воздуха в Челябинске опустится до двух градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометеоцентра региона.

«В ночь на 9 мая температура воздуха в Челябинске опустится до -1,+1 градуса, на почве возможны заморозки до -2 градусов. Температура воздуха по области составит 0,+5 градусов, в горах и низинах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -7 градусов», — сообщают синоптики.

Также ночью возможен сильный северо-западный ветер с переходом на северо-восточный. Местами его порывы будут достигать 11-13 м/с. Днем 9 мая в Челябинске потеплеет до +13, +15 градусов, по области — до +10, +15 градусов. В самом Челябинске ожидается переменная облачность, но без осадков. На юге региона возможны дожди.

Ранее синоптики рассказали, что в Челябинске лето начнется с дождей. Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, с 1 по 19 июня в регионе ожидаются сильные ливни.

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В ночь на 9 мая температура воздуха в Челябинске опустится до двух градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометеоцентра региона. «В ночь на 9 мая температура воздуха в Челябинске опустится до -1,+1 градуса, на почве возможны заморозки до -2 градусов. Температура воздуха по области составит 0,+5 градусов, в горах и низинах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -7 градусов», — сообщают синоптики. Также ночью возможен сильный северо-западный ветер с переходом на северо-восточный. Местами его порывы будут достигать 11-13 м/с. Днем 9 мая в Челябинске потеплеет до +13, +15 градусов, по области — до +10, +15 градусов. В самом Челябинске ожидается переменная облачность, но без осадков. На юге региона возможны дожди. Ранее синоптики рассказали, что в Челябинске лето начнется с дождей. Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, с 1 по 19 июня в регионе ожидаются сильные ливни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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