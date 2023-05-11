Пляж, разозливший мэра Екатеринбурга, перестроят. Фото

11 мая 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, работы могут начаться в 2024-м году Фото: Московец Илья © URA.RU Пляж на берегу Верх-Исетского пруда, куда мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прошлым летом дважды выезжал из-за гор мусора, ждет масштабное благоустройство. Проект презентовали на базе творческого кластера «Домна», передает корреспондент URA.RU. Речь идет о площадке на северном берегу. Ее Орлов осматривал в августе 2022-го — после того, как кайтсерферы пожаловались в его telegram-канале на неубранные отходы. Говорят, мэр, за неделю до этого разносивший чиновников за бардак на противоположном берегу, был полон решимости избавиться от главы района Андрея Морозова. Спасло топ-чиновника окружение мэра, указавшее ему, что земля — областная, то есть префект не мог на нее тратиться. По инициативе вице-мэра Марины Фадеевой участки забрали у МУГИСО, и теперь там регулярно прибираются. Согласно представленному проекту, территорию разобьют на несколько зон: спортивную, кайт-зону, пляжную, зону барбекю, воркаут-зону. Также обустроят небольшой пирс. Среди защитников проекта оказался звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков, представленный как «заслуженный кайтсерфер». «Очень хороший проект, мне прямо нравится», — сказал Орлов URA.RU. По его словам, мэрия попытается попасть с ним в одну из бюджетных программ. Реализация начнется не раньше 2024 года. Так площадка выглядит сейчас,… Фото: Московец Илья © URA.RU …а такой ее видят проектировщики Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пляж на берегу Верх-Исетского пруда, куда мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прошлым летом дважды выезжал из-за гор мусора, ждет масштабное благоустройство. Проект презентовали на базе творческого кластера «Домна», передает корреспондент URA.RU. Речь идет о площадке на северном берегу. Ее Орлов осматривал в августе 2022-го — после того, как кайтсерферы пожаловались в его telegram-канале на неубранные отходы. Говорят, мэр, за неделю до этого разносивший чиновников за бардак на противоположном берегу, был полон решимости избавиться от главы района Андрея Морозова. Спасло топ-чиновника окружение мэра, указавшее ему, что земля — областная, то есть префект не мог на нее тратиться. По инициативе вице-мэра Марины Фадеевой участки забрали у МУГИСО, и теперь там регулярно прибираются. Согласно представленному проекту, территорию разобьют на несколько зон: спортивную, кайт-зону, пляжную, зону барбекю, воркаут-зону. Также обустроят небольшой пирс. Среди защитников проекта оказался звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков, представленный как «заслуженный кайтсерфер». «Очень хороший проект, мне прямо нравится», — сказал Орлов URA.RU. По его словам, мэрия попытается попасть с ним в одну из бюджетных программ. Реализация начнется не раньше 2024 года.