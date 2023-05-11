11 мая 2023

Пермский мэр Демкин вслед за губернатором меняет формат ежегодного отчета

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Заседание правительства Пермского края. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин отчитается перед депутатами в ТЮЗе Фото:

Глава Перми Алексей Демкин отчитается перед депутатами гордумы в новом формате. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. Мероприятие впервые пройдет в здании ТЮЗа с участием общественности. В апреле губернатор Дмитрий Махонин принял решение объединить ежегодный отчет с посланием в одно выступление.

«Алексей Демкин соберет депутатов 23 мая не в зале заседаний гордумы, а в ТЮЗе. На отчет, помимо депутатов, будут приглашены и лидеры общественного мнения», — отметил собеседник.

В пресс-службе администрации Перми пояснили, что изменения связаны с расширением формата. «Если раньше глава представлял результаты работы администрации только депутатам думы, то сейчас приглашается широкий круг общественности. Списки пока уточняются», — отметили в пресс-службе.

И добавили, что несмотря на смену формата, будет сохранен режим вопросов. Дмитрий Махонин от этого отказался.

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Глава Перми Алексей Демкин отчитается перед депутатами гордумы в новом формате. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. Мероприятие впервые пройдет в здании ТЮЗа с участием общественности. В апреле губернатор Дмитрий Махонин принял решение объединить ежегодный отчет с посланием в одно выступление. «Алексей Демкин соберет депутатов 23 мая не в зале заседаний гордумы, а в ТЮЗе. На отчет, помимо депутатов, будут приглашены и лидеры общественного мнения», — отметил собеседник. В пресс-службе администрации Перми пояснили, что изменения связаны с расширением формата. «Если раньше глава представлял результаты работы администрации только депутатам думы, то сейчас приглашается широкий круг общественности. Списки пока уточняются», — отметили в пресс-службе. И добавили, что несмотря на смену формата, будет сохранен режим вопросов. Дмитрий Махонин от этого отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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