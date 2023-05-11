Пермский мэр Демкин вслед за губернатором меняет формат ежегодного отчета

12 мая 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин отчитается перед депутатами в ТЮЗе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин отчитается перед депутатами гордумы в новом формате. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. Мероприятие впервые пройдет в здании ТЮЗа с участием общественности. В апреле губернатор Дмитрий Махонин принял решение объединить ежегодный отчет с посланием в одно выступление. «Алексей Демкин соберет депутатов 23 мая не в зале заседаний гордумы, а в ТЮЗе. На отчет, помимо депутатов, будут приглашены и лидеры общественного мнения», — отметил собеседник. В пресс-службе администрации Перми пояснили, что изменения связаны с расширением формата. «Если раньше глава представлял результаты работы администрации только депутатам думы, то сейчас приглашается широкий круг общественности. Списки пока уточняются», — отметили в пресс-службе. И добавили, что несмотря на смену формата, будет сохранен режим вопросов. Дмитрий Махонин от этого отказался.

Глава Перми Алексей Демкин отчитается перед депутатами гордумы в новом формате. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. Мероприятие впервые пройдет в здании ТЮЗа с участием общественности. В апреле губернатор Дмитрий Махонин принял решение объединить ежегодный отчет с посланием в одно выступление. «Алексей Демкин соберет депутатов 23 мая не в зале заседаний гордумы, а в ТЮЗе. На отчет, помимо депутатов, будут приглашены и лидеры общественного мнения», — отметил собеседник. В пресс-службе администрации Перми пояснили, что изменения связаны с расширением формата. «Если раньше глава представлял результаты работы администрации только депутатам думы, то сейчас приглашается широкий круг общественности. Списки пока уточняются», — отметили в пресс-службе. И добавили, что несмотря на смену формата, будет сохранен режим вопросов. Дмитрий Махонин от этого отказался.