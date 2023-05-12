Риттер оценил вероятность военного конфликта между Россией и США

Экс-разведчик США Риттер: отношения между США и Россией находятся на грани ядерной войны

12 мая 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Риттер выразил надежду, что прямого военного столкновения между Россией и США не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США оказывают военную и финансовую поддержку Украине, тем самым становясь активными участниками конфликта. Американское правительство ведет войну с Россией руками Украины. Если Российская Федерация сочтет данные действия американского истеблишмента провокацией и захочет ответить, то между странами может начаться настоящая ядерная война. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер, который приехал с рабочим визитом в Екатеринбург. «Дипломатические отношения между Россией и США сейчас претерпевают кризис. Можно сказать, что они на грани войны. Американское правительство активно помогает киевскому режиму вести боевые действия против России. Эти действия российская сторона может посчитать провокацией. У России достаточно мощи, чтобы ответить на эту провокацию. Если допустить вариант, что Россия нанесет удар по США или заденет интересы в том или ином регионе присутствия США, то между странами может начаться самая настоящая ядерная война», — сказал Риттер в разговоре с корреспондентом URA.RU. Однако Риттер выразил надежду, что прямого военного столкновения между Россией и США не будет. «Я искренне надеюсь, что наши страны вспомнят свое историческое прошлое. Мы помогали друг другу во время Первой мировой войны и во время Второй мировой войны. И даже затяжную холодную войну между странами удалось прервать. Я надеюсь, что прямого столкновения между странами не будет, ведь в противном случае, существование не только обеих стран, но и целого мира будет стоять под вопросом», — отметил Риттер, отвечая на вопрос журналиста URA.RU о возможности военного столкновения между США и РФ. Ранее URA.RU писало, что столицу Урала посетил бывший американский морпех Скотт Риттер. Он провел встречу со студентами в Уральском государственном педагогическом университете. Приезд Риттера был организован Российским обществом «Знание». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США оказывают военную и финансовую поддержку Украине, тем самым становясь активными участниками конфликта. Американское правительство ведет войну с Россией руками Украины. Если Российская Федерация сочтет данные действия американского истеблишмента провокацией и захочет ответить, то между странами может начаться настоящая ядерная война. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер, который приехал с рабочим визитом в Екатеринбург. «Дипломатические отношения между Россией и США сейчас претерпевают кризис. Можно сказать, что они на грани войны. Американское правительство активно помогает киевскому режиму вести боевые действия против России. Эти действия российская сторона может посчитать провокацией. У России достаточно мощи, чтобы ответить на эту провокацию. Если допустить вариант, что Россия нанесет удар по США или заденет интересы в том или ином регионе присутствия США, то между странами может начаться самая настоящая ядерная война», — сказал Риттер в разговоре с корреспондентом URA.RU. Однако Риттер выразил надежду, что прямого военного столкновения между Россией и США не будет. «Я искренне надеюсь, что наши страны вспомнят свое историческое прошлое. Мы помогали друг другу во время Первой мировой войны и во время Второй мировой войны. И даже затяжную холодную войну между странами удалось прервать. Я надеюсь, что прямого столкновения между странами не будет, ведь в противном случае, существование не только обеих стран, но и целого мира будет стоять под вопросом», — отметил Риттер, отвечая на вопрос журналиста URA.RU о возможности военного столкновения между США и РФ. Ранее URA.RU писало, что столицу Урала посетил бывший американский морпех Скотт Риттер. Он провел встречу со студентами в Уральском государственном педагогическом университете. Приезд Риттера был организован Российским обществом «Знание».