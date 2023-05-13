На челябинской трассе ввели реверсивное движение из-за горящей фуры. Видео

14 мая 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

На трассе М5-Урал из-за ЧП введено реверсивное движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фура загорелась на трассе М5-Урал в Челябинской области. Из-за пожара на дороге введено реверсивное движение, сообщили в УГИБДД по Челябинской области. «Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется реверсивное движение на 1651-м километре автодороги М5-Урал. На территории Катав-Ивановского района произошло возгорание фуры», — уточнили в ведомстве. По информации ГИБДД, фура двигалась в гору по направлению к Челябинску. Причины пожара устанавливаются. Водителей просят быть внимательными во время движения по данному участку дороги. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что большегруз загорелся во время движения. Фуру тушили две автоцистерны и восемь человек личного состава. Никто не пострадал.

Фура загорелась на трассе М5-Урал в Челябинской области. Из-за пожара на дороге введено реверсивное движение, сообщили в УГИБДД по Челябинской области. «Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется реверсивное движение на 1651-м километре автодороги М5-Урал. На территории Катав-Ивановского района произошло возгорание фуры», — уточнили в ведомстве. По информации ГИБДД, фура двигалась в гору по направлению к Челябинску. Причины пожара устанавливаются. Водителей просят быть внимательными во время движения по данному участку дороги. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что большегруз загорелся во время движения. Фуру тушили две автоцистерны и восемь человек личного состава. Никто не пострадал.