13 мая 2023
12 мая 2023

На челябинской трассе ввели реверсивное движение из-за горящей фуры. Видео

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, трасса челябинск курган
На трассе М5-Урал из-за ЧП введено реверсивное движение Фото:

Фура загорелась на трассе М5-Урал в Челябинской области. Из-за пожара на дороге введено реверсивное движение, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется реверсивное движение на 1651-м километре автодороги М5-Урал. На территории Катав-Ивановского района произошло возгорание фуры», — уточнили в ведомстве.

По информации ГИБДД, фура двигалась в гору по направлению к Челябинску. Причины пожара устанавливаются. Водителей просят быть внимательными во время движения по данному участку дороги. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что большегруз загорелся во время движения. Фуру тушили две автоцистерны и восемь человек личного состава. Никто не пострадал.

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Фура загорелась на трассе М5-Урал в Челябинской области. Из-за пожара на дороге введено реверсивное движение, сообщили в УГИБДД по Челябинской области. «Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется реверсивное движение на 1651-м километре автодороги М5-Урал. На территории Катав-Ивановского района произошло возгорание фуры», — уточнили в ведомстве. По информации ГИБДД, фура двигалась в гору по направлению к Челябинску. Причины пожара устанавливаются. Водителей просят быть внимательными во время движения по данному участку дороги. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что большегруз загорелся во время движения. Фуру тушили две автоцистерны и восемь человек личного состава. Никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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