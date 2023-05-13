Фура загорелась на трассе М5-Урал в Челябинской области. Из-за пожара на дороге введено реверсивное движение, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
«Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется реверсивное движение на 1651-м километре автодороги М5-Урал. На территории Катав-Ивановского района произошло возгорание фуры», — уточнили в ведомстве.
По информации ГИБДД, фура двигалась в гору по направлению к Челябинску. Причины пожара устанавливаются. Водителей просят быть внимательными во время движения по данному участку дороги. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что большегруз загорелся во время движения. Фуру тушили две автоцистерны и восемь человек личного состава. Никто не пострадал.
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