В Свердловской области за год ухудшилось социально-экономическое положение

По итогам 2022 года в Свердловской области ухудшилось социально-экономическое положение по сравнению с годом ранее. Информация об этом следует из рейтинга регионов России.
Интегральный рейтинг Свердловской области в 2022 году составил 68,5 баллов, годом ранее такой показатель был равен 69,22 балла, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. Средний Урал в рейтинге регионов России по социально-экономическому положению занимает седьмое место.
При составлении рейтинга учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, показатели социальной сферы. В тройку регионов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Ранее URA.RU сообщало, что в рейтинге по социально-экономическому положению среди регионов России Тюменская область заняла 11 место. При этом Челябинская область занимает 14 место.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.