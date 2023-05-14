14 мая 2023
13 мая 2023

В Свердловской области за год ухудшилось социально-экономическое положение

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская область заняла седьмое место по социально-экономическому положению среди регионов РФ Фото:

По итогам 2022 года в Свердловской области ухудшилось социально-экономическое положение по сравнению с годом ранее. Информация об этом следует из рейтинга регионов России.

Интегральный рейтинг Свердловской области в 2022 году составил 68,5 баллов, годом ранее такой показатель был равен 69,22 балла, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. Средний Урал в рейтинге регионов России по социально-экономическому положению занимает седьмое место.

При составлении рейтинга учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, показатели социальной сферы. В тройку регионов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Ранее URA.RU сообщало, что в рейтинге по социально-экономическому положению среди регионов России Тюменская область заняла 11 место. При этом Челябинская область занимает 14 место.

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По итогам 2022 года в Свердловской области ухудшилось социально-экономическое положение по сравнению с годом ранее. Информация об этом следует из рейтинга регионов России. Интегральный рейтинг Свердловской области в 2022 году составил 68,5 баллов, годом ранее такой показатель был равен 69,22 балла, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. Средний Урал в рейтинге регионов России по социально-экономическому положению занимает седьмое место. При составлении рейтинга учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, показатели социальной сферы. В тройку регионов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Ранее URA.RU сообщало, что в рейтинге по социально-экономическому положению среди регионов России Тюменская область заняла 11 место. При этом Челябинская область занимает 14 место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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