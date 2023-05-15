В президентском вузе на Урале подготовят сотни координаторов для участников СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Координаторы окажут социальную и психологическую помощь участникам СВО Фото:

В Уральском институте управления (филиал РАНХиГС — прим.ред.) в 2023 году обучат 300 социальных координаторов. В их обязанности будет входить комплексная поддержка участников СВО и членов их семей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учебного заведения.

«Первый этап обучения социальных координаторов в очной форме пройдет с 15 по 18 мая. Затем последует дистанционный учебный блок, а осенью учебную программу завершит второй очный этап. По общей квоте, выделенной учебному заведению на 2023 год, вуз обучит 300 человек. Задача соцкоординаторов — оказание консультационной, социальной и психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Каждому координатору предстоит работа с 40 — 60 подопечными», — отметили в Уральском институте управления.

Система социальных координаторов не имеет аналогов в мире. Данные специалисты являются сотрудниками фонда «Защитники Отечества», который был создан указом президента России. К практической работе социальные координаторы приступят с 1 июня.

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В Уральском институте управления (филиал РАНХиГС — прим.ред.) в 2023 году обучат 300 социальных координаторов. В их обязанности будет входить комплексная поддержка участников СВО и членов их семей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учебного заведения. «Первый этап обучения социальных координаторов в очной форме пройдет с 15 по 18 мая. Затем последует дистанционный учебный блок, а осенью учебную программу завершит второй очный этап. По общей квоте, выделенной учебному заведению на 2023 год, вуз обучит 300 человек. Задача соцкоординаторов — оказание консультационной, социальной и психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Каждому координатору предстоит работа с 40 — 60 подопечными», — отметили в Уральском институте управления. Система социальных координаторов не имеет аналогов в мире. Данные специалисты являются сотрудниками фонда «Защитники Отечества», который был создан указом президента России. К практической работе социальные координаторы приступят с 1 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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