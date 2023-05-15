Из полиции Екатеринбурга уходит статусный замначальника

В Екатеринбурге увольняется замначальника полиции Виктор Позняк

15 мая 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Виктору Позняку предложили пост в ГУ МВД Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Из УМВД по Екатеринбургу уходит замначальника полиции Виктор Позняк, замещавший главу управления Максима Метелицу по оперативной работе. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в ведомстве. «Позняк давно думал об уходе, но увольняться сейчас никому из сотрудников не выгодно. Ему предложили хорошую должность в областной полиции, сейчас там нужны грамотные офицеры из числа молодых. Думаю, не глупый, согласится», — сообщил собеседник агентства. По его словам, решение о переводе Позняка решится в ближайшее время. На его место уже найден человек, однако он еще не приступил к обязанностям. На официальном сайте УМВД Позняк еще значится заместителем начальника Максима Метелицы по оперативной работе. В пресс-группе сообщили, что все кадровые перестановки отображаются именно там.

Из УМВД по Екатеринбургу уходит замначальника полиции Виктор Позняк, замещавший главу управления Максима Метелицу по оперативной работе. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в ведомстве. «Позняк давно думал об уходе, но увольняться сейчас никому из сотрудников не выгодно. Ему предложили хорошую должность в областной полиции, сейчас там нужны грамотные офицеры из числа молодых. Думаю, не глупый, согласится», — сообщил собеседник агентства. По его словам, решение о переводе Позняка решится в ближайшее время. На его место уже найден человек, однако он еще не приступил к обязанностям. На официальном сайте УМВД Позняк еще значится заместителем начальника Максима Метелицы по оперативной работе. В пресс-группе сообщили, что все кадровые перестановки отображаются именно там.