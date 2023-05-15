Из полиции Екатеринбурга уходит статусный замначальника

Из УМВД по Екатеринбургу уходит замначальника полиции Виктор Позняк, замещавший главу управления Максима Метелицу по оперативной работе. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в ведомстве.
«Позняк давно думал об уходе, но увольняться сейчас никому из сотрудников не выгодно. Ему предложили хорошую должность в областной полиции, сейчас там нужны грамотные офицеры из числа молодых. Думаю, не глупый, согласится», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, решение о переводе Позняка решится в ближайшее время. На его место уже найден человек, однако он еще не приступил к обязанностям.
На официальном сайте УМВД Позняк еще значится заместителем начальника Максима Метелицы по оперативной работе. В пресс-группе сообщили, что все кадровые перестановки отображаются именно там.
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