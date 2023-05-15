Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона из-за передачи танков 1970 года

16 мая 2023 в 01:52 Размер текста - 17 +

Такие танки неплохо послужили в африканских военных переворотах, однако это было давно Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читателей газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эмманюэля Макрона, отправившего на помощь Украине устаревший танк 1970 года, который не годиться для военных действий. Об этом писали читатели газеты Le Figaro. «Танки AMX10RC — военный «хит» 1970 года. Зеленский даже не соображает, что ему втюхивают бронированных пенсионеров. Они неплохо послужили в африканских военных переворотах, но никто уже и не помнит, когда именно, так давно это было. Тем самым Франция показала, что поддерживает Украину только на словах, поскольку «эти машины давно устарели и никуда не годятся» — написал в Le Figaro пользователь под ником Rhesus. Ранее во Франции рассматривалась возможность предоставления Украине своих танков Leclerc. Власти Франции надеяться, что Германия решится на аналогичную поддержку в виде предоставления своих танков Leopard. Позже говорилось, что отправка Францией этих танков на Украину станет для Парижа точкой невозврата. Так считает экс-глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар. Свои слова он аргументирует тем, что армия страны после этого сильно ослабнет и уже будет непонятно в дальнейшем, на какие еще жертвы может пойти Франция ради Украины.

Читателей газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эмманюэля Макрона, отправившего на помощь Украине устаревший танк 1970 года, который не годиться для военных действий. Об этом писали читатели газеты Le Figaro. «Танки AMX10RC — военный «хит» 1970 года. Зеленский даже не соображает, что ему втюхивают бронированных пенсионеров. Они неплохо послужили в африканских военных переворотах, но никто уже и не помнит, когда именно, так давно это было. Тем самым Франция показала, что поддерживает Украину только на словах, поскольку «эти машины давно устарели и никуда не годятся» — написал в Le Figaro пользователь под ником Rhesus. Ранее во Франции рассматривалась возможность предоставления Украине своих танков Leclerc. Власти Франции надеяться, что Германия решится на аналогичную поддержку в виде предоставления своих танков Leopard. Позже говорилось, что отправка Францией этих танков на Украину станет для Парижа точкой невозврата. Так считает экс-глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар. Свои слова он аргументирует тем, что армия страны после этого сильно ослабнет и уже будет непонятно в дальнейшем, на какие еще жертвы может пойти Франция ради Украины.