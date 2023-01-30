Генерал армии Франции предупредил об опасных последствиях из-за передачи танков Украине

Генерал ВС Франции Гомар: передача Украине танков Leclerc станет точкой невозврата для Парижа

30 января 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Отправка танков Leclerc ослабит армию Франции, считает Кристоф Гомар Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отправка Францией танков Leclerc на Украину станет для Парижа точкой невозврата. Так считает экс-глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар. Свои слова он аргументирует тем, что армия страны после этого сильно ослабнет и уже будет непонятно в дальнейшем, на какие еще жертвы может пойти Франция ради Украины. «Отправкой танков Leclerc на Украину мы разоружили бы французскую армию. Это стало бы точкой невозврата. Где мы остановимся? От чего нам придется отказаться дальше?» — поясняет Кристоф Гомар. Его слова приводит издание Valeurs Actuelles. Генерал уверен, что Франция не должна поставлять свои танки Киеву. Также он подчеркивает, что в любом случае французские танки не сыграли бы весомой роли для Украины, ведь для эффективности нужно отправлять сотни танков, а не десятки. Ранее сообщалось, что Франция готовится передать Украине свой основной танк Leclerc. На это уже реагировал французский политик Флориан Филиппо, уточняя, что просьба президента Украины Владимира Зеленского к Франции быстрее отправить танки является «позорным цирком». США и другие западные страны оказывают всевозможную поддержку Украине после начала спецоперации РФ. В настоящий момент более десятка стран Запада намерены передать Киеву собственные танки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отправка Францией танков Leclerc на Украину станет для Парижа точкой невозврата. Так считает экс-глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар. Свои слова он аргументирует тем, что армия страны после этого сильно ослабнет и уже будет непонятно в дальнейшем, на какие еще жертвы может пойти Франция ради Украины. «Отправкой танков Leclerc на Украину мы разоружили бы французскую армию. Это стало бы точкой невозврата. Где мы остановимся? От чего нам придется отказаться дальше?» — поясняет Кристоф Гомар. Его слова приводит издание Valeurs Actuelles. Генерал уверен, что Франция не должна поставлять свои танки Киеву. Также он подчеркивает, что в любом случае французские танки не сыграли бы весомой роли для Украины, ведь для эффективности нужно отправлять сотни танков, а не десятки. Ранее сообщалось, что Франция готовится передать Украине свой основной танк Leclerc. На это уже реагировал французский политик Флориан Филиппо, уточняя, что просьба президента Украины Владимира Зеленского к Франции быстрее отправить танки является «позорным цирком». США и другие западные страны оказывают всевозможную поддержку Украине после начала спецоперации РФ. В настоящий момент более десятка стран Запада намерены передать Киеву собственные танки.