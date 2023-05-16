Суд наказал школу Нижнего Тагила, где первоклассница упала со шведской стенки

16 мая 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Первоклассница упала со шведской стенки в спортзале (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школа №23 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) должна будет заплатить более 80 тысяч девочке, которая упала, взбираясь на шведскую стенку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд взыскал с образовательного учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетней 80 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, была взыскана сумма за моральный ущерб — 1120 рублей. Инцидент произошел 12 января в школе Нижнего Тагила. Первоклассница подбежала к шведской стенке и попыталась залезть по ней, но одна из перекладин оторвалась и повредила девочке зубы. Школьница упала со шведской стенки, врачи оказали помощь.

Школа №23 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) должна будет заплатить более 80 тысяч девочке, которая упала, взбираясь на шведскую стенку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд взыскал с образовательного учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетней 80 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, была взыскана сумма за моральный ущерб — 1120 рублей. Инцидент произошел 12 января в школе Нижнего Тагила. Первоклассница подбежала к шведской стенке и попыталась залезть по ней, но одна из перекладин оторвалась и повредила девочке зубы. Школьница упала со шведской стенки, врачи оказали помощь.