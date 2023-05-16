Суд наказал школу Нижнего Тагила, где первоклассница упала со шведской стенки

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Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, физкультура, шведская стенка, фитбол
Первоклассница упала со шведской стенки в спортзале (архивное фото) Фото:

Школа №23 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) должна будет заплатить более 80 тысяч девочке, которая упала, взбираясь на шведскую стенку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд взыскал с образовательного учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетней 80 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, была взыскана сумма за моральный ущерб — 1120 рублей.

Инцидент произошел 12 января в школе Нижнего Тагила. Первоклассница подбежала к шведской стенке и попыталась залезть по ней, но одна из перекладин оторвалась и повредила девочке зубы. Школьница упала со шведской стенки, врачи оказали помощь.

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Школа №23 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) должна будет заплатить более 80 тысяч девочке, которая упала, взбираясь на шведскую стенку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд взыскал с образовательного учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетней 80 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, была взыскана сумма за моральный ущерб — 1120 рублей. Инцидент произошел 12 января в школе Нижнего Тагила. Первоклассница подбежала к шведской стенке и попыталась залезть по ней, но одна из перекладин оторвалась и повредила девочке зубы. Школьница упала со шведской стенки, врачи оказали помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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