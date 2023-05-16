На квадроциклах бойцы смогут оперативно выполнять поставленные задачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие 6-го танкового полка Чебаркульской дивизии (Челябинская область) попросили жителей помочь с приобретением квадроциклов для передвижения на фронте. Бойцы записали видео, в котором рассказали, как техника поможет приблизить победу.

«В настоящее время бойцам необходимы квадроциклы, которые помогут решать множество задач. Таких, как замена бойцов на позициях, выезд группы для запуска квадрокоптеров, выезд связистов на место обрыва проводной линии и так далее», — говорят бойцы на видео.

Также для выполнения поставленных задач бойцам необходимы инструмент, маскировочные сети, сварочные аппараты, болгарки, бензопилы, домкраты. Помимо этого, требуются коллиматорные прицелы, тепловизоры и квадрокоптеры. Бойцы заранее поблагодарили всех неравнодушных жителей, которые помогают фронту, приближая победу.

С начала СВО Челябинская область на постоянной основе помогает бойцам на фронте. На передовую от жителей региона, властей и бизнеса отправляются необходимые на фронте вещи. Военнослужащие получают оборудование, одежду, еду и — в качестве моральной поддержки — письма от детей. По возможности бойцы стараются записывать видеоролики, в которых выражают благодарность землякам за содействие.