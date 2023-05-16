16 мая 2023

В Пермском крае откроют гастротуры с капучино из грибов и пистиковыми пирожками

Пермский туроператор анонсировал гастрономические туры в Кудымкар
© Служба новостей «URA.RU»
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Пирожки с пистиками — традиционное коми-пермяцкое блюдо Фото:

Пермский туроператор открыл продажу гастрономических туров в Кудымкар. Туристов ждут тематические экскурсии, мастер-классы по выпечке и дегустация блюд коми-пермяцкой кухни, сообщают организаторы «РаСвет Тур» в соцсети «ВКонтакте».

«Обед из блюд традиционной коми-пермяцкой кухни в ресторане. Суп-капучино из белых грибов, судак по-деревенски, маринованные рыжики и соленые грузди, десерт из лесных ягод и знаменитые пистиковые пирожки. Дегустация хмельного напитка «Сур», — отмечают организаторы. Также в программе тура мастер-класс по приготовлению шанег в русской печи, театрализованная экскурсия по Кудымкару и концерт аутентичных песен на коми-пермяцком языке.

Стоимость поездки — 5300 рублей с человека. Включен трансфер, услуги экскурсовода, питание по программе, входные билеты и страховка.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков приглашают на экскурсию в «Уральскую Швейцарию». Туристам проведут экскурсию на поезде и покатают на моторных лодках.

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Пермский туроператор открыл продажу гастрономических туров в Кудымкар. Туристов ждут тематические экскурсии, мастер-классы по выпечке и дегустация блюд коми-пермяцкой кухни, сообщают организаторы «РаСвет Тур» в соцсети «ВКонтакте». «Обед из блюд традиционной коми-пермяцкой кухни в ресторане. Суп-капучино из белых грибов, судак по-деревенски, маринованные рыжики и соленые грузди, десерт из лесных ягод и знаменитые пистиковые пирожки. Дегустация хмельного напитка «Сур», — отмечают организаторы. Также в программе тура мастер-класс по приготовлению шанег в русской печи, театрализованная экскурсия по Кудымкару и концерт аутентичных песен на коми-пермяцком языке. Стоимость поездки — 5300 рублей с человека. Включен трансфер, услуги экскурсовода, питание по программе, входные билеты и страховка. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков приглашают на экскурсию в «Уральскую Швейцарию». Туристам проведут экскурсию на поезде и покатают на моторных лодках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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