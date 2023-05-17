17 мая 2023

Екатеринбургская сосна участвует в конкурсе «Российское дерево года 2023». Фото

Екатеринбургская 291-летняя сосна претендует на звание лучшее российское дерево 2023
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка по городу. Екатеринбург, сосны, кусты, лес, тропинка, зелень
Возраст дерева 291 год Фото:

Сосна «Кузнецова», расположенная в Шувакишском лесопарке в Екатеринбурге, участвует в национальном конкурсе «Российское дерево года 2023». Как указано на сайте проекта, возраст дерева составляет 291 год.

«Сосна „Кузнецова“ — это 291-летнее старовозрастное дерево, которое произрастает в знаковом месте города. Названо в честь разведчика Николая Кузнецова, который до войны работал на Уралмашзаводе и неоднократно бывал на берегах озера Шувакиш, отдыхал вблизи сосны во время лыжных прогулок», — сообщается на сайте конкурса.

В описании сосны говорится, что дерево живое, хотя нижние ветви и мертвы. «Обследование дерева специалистами Центра древесных экспертиз „Здоровый лес“ показало, что оно относится к категории усыхающих», — указано в анкете дерева.

Сосна «Кузнецова» в Шувакишском лесопарке Екатеринбурга
Сосна «Кузнецова» в Шувакишском лесопарке Екатеринбурга
Фото:

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Сосна «Кузнецова», расположенная в Шувакишском лесопарке в Екатеринбурге, участвует в национальном конкурсе «Российское дерево года 2023». Как указано на сайте проекта, возраст дерева составляет 291 год. «Сосна „Кузнецова“ — это 291-летнее старовозрастное дерево, которое произрастает в знаковом месте города. Названо в честь разведчика Николая Кузнецова, который до войны работал на Уралмашзаводе и неоднократно бывал на берегах озера Шувакиш, отдыхал вблизи сосны во время лыжных прогулок», — сообщается на сайте конкурса. В описании сосны говорится, что дерево живое, хотя нижние ветви и мертвы. «Обследование дерева специалистами Центра древесных экспертиз „Здоровый лес“ показало, что оно относится к категории усыхающих», — указано в анкете дерева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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