Екатеринбургская сосна участвует в конкурсе «Российское дерево года 2023». Фото

Екатеринбургская 291-летняя сосна претендует на звание лучшее российское дерево 2023

18 мая 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Возраст дерева 291 год Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Сосна «Кузнецова», расположенная в Шувакишском лесопарке в Екатеринбурге, участвует в национальном конкурсе «Российское дерево года 2023». Как указано на сайте проекта, возраст дерева составляет 291 год. «Сосна „Кузнецова“ — это 291-летнее старовозрастное дерево, которое произрастает в знаковом месте города. Названо в честь разведчика Николая Кузнецова, который до войны работал на Уралмашзаводе и неоднократно бывал на берегах озера Шувакиш, отдыхал вблизи сосны во время лыжных прогулок», — сообщается на сайте конкурса. В описании сосны говорится, что дерево живое, хотя нижние ветви и мертвы. «Обследование дерева специалистами Центра древесных экспертиз „Здоровый лес“ показало, что оно относится к категории усыхающих», — указано в анкете дерева. Сосна «Кузнецова» в Шувакишском лесопарке Екатеринбурга Фото: сайт «Дерево года» Россия

Сосна «Кузнецова», расположенная в Шувакишском лесопарке в Екатеринбурге, участвует в национальном конкурсе «Российское дерево года 2023». Как указано на сайте проекта, возраст дерева составляет 291 год. «Сосна „Кузнецова“ — это 291-летнее старовозрастное дерево, которое произрастает в знаковом месте города. Названо в честь разведчика Николая Кузнецова, который до войны работал на Уралмашзаводе и неоднократно бывал на берегах озера Шувакиш, отдыхал вблизи сосны во время лыжных прогулок», — сообщается на сайте конкурса. В описании сосны говорится, что дерево живое, хотя нижние ветви и мертвы. «Обследование дерева специалистами Центра древесных экспертиз „Здоровый лес“ показало, что оно относится к категории усыхающих», — указано в анкете дерева.