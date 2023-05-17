Сосна «Кузнецова», расположенная в Шувакишском лесопарке в Екатеринбурге, участвует в национальном конкурсе «Российское дерево года 2023». Как указано на сайте проекта, возраст дерева составляет 291 год.
«Сосна „Кузнецова“ — это 291-летнее старовозрастное дерево, которое произрастает в знаковом месте города. Названо в честь разведчика Николая Кузнецова, который до войны работал на Уралмашзаводе и неоднократно бывал на берегах озера Шувакиш, отдыхал вблизи сосны во время лыжных прогулок», — сообщается на сайте конкурса.
В описании сосны говорится, что дерево живое, хотя нижние ветви и мертвы. «Обследование дерева специалистами Центра древесных экспертиз „Здоровый лес“ показало, что оно относится к категории усыхающих», — указано в анкете дерева.
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