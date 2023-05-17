Куйвашев после разговора с Путиным дал задание подчиненным

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил главам городов ежедневно проводить рейды и патрулировать леса, чтобы предотвратить новые крупные пожары. Такое задание он дал на заседании областного правительства после общения с президентом РФ Владимиром Путиным 17 мая, подтвердили URA.RU в департаменте информполитики региона.
«Главам муниципальных образований я еще раз напоминаю о необходимости ежедневной профилактической работы. Важно продолжить информационно-разъяснительную работу с жителями, проведение рейдов и патрулирование», — сказал Куйвашев. Отдельное задание получили главы пострадавших от огня поселков: они должны лично контролировать строительство новых домов для погорельцев.
17 мая Куйвашев выступал перед президентом с отчетом о том, как населенные пункты Свердловской области восстанавливают после пожаров. За две недели в общей сложности пострадали больше 670 человек, сгорели свыше 450 зданий. Сильнее других пострадали поселки Сосьва и Таежный. Путин поручил правительству РФ найти 2 млрд рублей на их восстановление.
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