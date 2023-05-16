Глава МЧС доложит Путину о работе трех уральских губернаторов

Министр Куренков выступит с докладом о борьбе с пожарами в регионах УрФО

16 мая 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Александр Куренков провел два дня в регионах УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Глава МЧС России Александр Куренков представит президенту Владимиру Путину доклад о ситуации с пожарами в Свердловской, Тюменской и Курганской областях, которые он посетил за последние два дня. Министр даст оценку работе местных властей. Ожидается, что отчет прозвучит 17 мая на заседании правительства РФ, сообщил URA.RU источник. «Куренков завтра [17 мая] выступит перед президентом. Зачитает [доклад] о ситуации в трех регионах, озвучит оценку работы глав регионов. Предварительно, серьезных нареканий нет», — рассказал собеседник во власти одного из регионов. Ожидается, что свой доклад Путину также представит и свердловский губернатор Евгений Куйвашев: восстановление сгоревшего поселка Сосьва, который глава региона посетил вместе с Куренковым 16 мая, находится на личном контроле президента. Официальных подтверждений, что глава МЧС выступит с докладом, на данный момент нет. Кремль анонсировал, что 17 мая Путин примет участие в заседании правительства РФ, однако полная повестка совещания не публикуется. Сам министр, по неофициальной информации, вечером 16 мая вылетел из Екатеринбурга в Забайкальский край, где тоже бушует огонь. Куренков провел два дня, 15 и 16 мая, в регионах УрФО, которые сильнее всего пострадали от лесных пожаров. Федеральный министр посетил Курган, Тюменский район и поселки Сосьва и Таежный в Свердловской области. В предыдущий раз глава МЧС был на Урале в начале мая, сразу после мощнейших пожаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава МЧС России Александр Куренков представит президенту Владимиру Путину доклад о ситуации с пожарами в Свердловской, Тюменской и Курганской областях, которые он посетил за последние два дня. Министр даст оценку работе местных властей. Ожидается, что отчет прозвучит 17 мая на заседании правительства РФ, сообщил URA.RU источник. «Куренков завтра [17 мая] выступит перед президентом. Зачитает [доклад] о ситуации в трех регионах, озвучит оценку работы глав регионов. Предварительно, серьезных нареканий нет», — рассказал собеседник во власти одного из регионов. Ожидается, что свой доклад Путину также представит и свердловский губернатор Евгений Куйвашев: восстановление сгоревшего поселка Сосьва, который глава региона посетил вместе с Куренковым 16 мая, находится на личном контроле президента. Официальных подтверждений, что глава МЧС выступит с докладом, на данный момент нет. Кремль анонсировал, что 17 мая Путин примет участие в заседании правительства РФ, однако полная повестка совещания не публикуется. Сам министр, по неофициальной информации, вечером 16 мая вылетел из Екатеринбурга в Забайкальский край, где тоже бушует огонь. Куренков провел два дня, 15 и 16 мая, в регионах УрФО, которые сильнее всего пострадали от лесных пожаров. Федеральный министр посетил Курган, Тюменский район и поселки Сосьва и Таежный в Свердловской области. В предыдущий раз глава МЧС был на Урале в начале мая, сразу после мощнейших пожаров.