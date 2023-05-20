20 мая 2023
19 мая 2023

В Магнитогорске пропал подросток. Скрин

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Новостройки. Челябинск, подростки, дети, школьники, мальчики, пацаны, друзья
Юноша пропал накануне вечером Фото:

В Магнитогорске Челябинской области пропал 14-летний подросток. Поиски ребенка ведут волонтеры поисково-спасательного отряда.

«Подкопаев Вадим, 14 лет. 20 мая ушел с адреса: проспект Карла Маркса, дом 63/1 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообществе «ЧООО ПСО „Альфа-Спас“ Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Поисковики уточнили, что юноша ушел в черной ветровке, темных спортивных брюках и белых кроссовках. Рост 165 см, худощавое телосложение. Волосы длинные, темные, носит зачесанными набок.

Ранее стало известно, что в Челябинске пропала девочка-подросток 2008 года рождения. Еще 2 мая она ушла из здания в поселке АМЗ и до сих пор не найдена.

Мальчик пропал 20 мая
Мальчик пропал 20 мая

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В Магнитогорске Челябинской области пропал 14-летний подросток. Поиски ребенка ведут волонтеры поисково-спасательного отряда. «Подкопаев Вадим, 14 лет. 20 мая ушел с адреса: проспект Карла Маркса, дом 63/1 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообществе «ЧООО ПСО „Альфа-Спас“ Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Поисковики уточнили, что юноша ушел в черной ветровке, темных спортивных брюках и белых кроссовках. Рост 165 см, худощавое телосложение. Волосы длинные, темные, носит зачесанными набок. Ранее стало известно, что в Челябинске пропала девочка-подросток 2008 года рождения. Еще 2 мая она ушла из здания в поселке АМЗ и до сих пор не найдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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