В Магнитогорске Челябинской области пропал 14-летний подросток. Поиски ребенка ведут волонтеры поисково-спасательного отряда.
«Подкопаев Вадим, 14 лет. 20 мая ушел с адреса: проспект Карла Маркса, дом 63/1 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообществе «ЧООО ПСО „Альфа-Спас“ Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Поисковики уточнили, что юноша ушел в черной ветровке, темных спортивных брюках и белых кроссовках. Рост 165 см, худощавое телосложение. Волосы длинные, темные, носит зачесанными набок.
Ранее стало известно, что в Челябинске пропала девочка-подросток 2008 года рождения. Еще 2 мая она ушла из здания в поселке АМЗ и до сих пор не найдена.
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