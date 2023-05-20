В Магнитогорске пропал подросток. Скрин

21 мая 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Юноша пропал накануне вечером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области пропал 14-летний подросток. Поиски ребенка ведут волонтеры поисково-спасательного отряда. «Подкопаев Вадим, 14 лет. 20 мая ушел с адреса: проспект Карла Маркса, дом 63/1 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообществе «ЧООО ПСО „Альфа-Спас“ Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Поисковики уточнили, что юноша ушел в черной ветровке, темных спортивных брюках и белых кроссовках. Рост 165 см, худощавое телосложение. Волосы длинные, темные, носит зачесанными набок. Ранее стало известно, что в Челябинске пропала девочка-подросток 2008 года рождения. Еще 2 мая она ушла из здания в поселке АМЗ и до сих пор не найдена. Мальчик пропал 20 мая Скрин сообщества «ПСС „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

В Магнитогорске Челябинской области пропал 14-летний подросток. Поиски ребенка ведут волонтеры поисково-спасательного отряда. «Подкопаев Вадим, 14 лет. 20 мая ушел с адреса: проспект Карла Маркса, дом 63/1 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообществе «ЧООО ПСО „Альфа-Спас“ Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Поисковики уточнили, что юноша ушел в черной ветровке, темных спортивных брюках и белых кроссовках. Рост 165 см, худощавое телосложение. Волосы длинные, темные, носит зачесанными набок. Ранее стало известно, что в Челябинске пропала девочка-подросток 2008 года рождения. Еще 2 мая она ушла из здания в поселке АМЗ и до сих пор не найдена.