Вместо поездки с Мишустиным в Китай губернатор Куйвашев собирается в Арамиль

22 мая 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Евгению Куйвашеву пришлось отменить поездку на бизнес-форум в Шанхае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Свердловский губернатор Евгений Куйвашев из-за новой волны пожаров отменил командировку в Китай, где вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным должен был посетить Шанхайский бизнес-форум. Как сообщил URA.RU источник, вместо зарубежной поездки глава региона может выехать в город Арамиль, где накануне горел жилой дом. «Губернатор планирует выезд в Арамиль, [в местной администрации] все готовятся. Точное решение [о предполагаемом визите] будет принято позднее», — поделился собеседник во власти. По данным инсайдера, решение об отмене командировки Куйвашева в Шанхай, было принято еще в пятницу, 19 мая, — когда стало очевидно, что в Свердловской области с новой силой разгораются пожары. В департаменте информполитики пока не ответили URA.RU на вопрос о возможной поездке губернатора в Арамиль. Российская делегация, к которой должен был присоединиться Куйвашев, начинает работу в Китае 22 мая. Главные события поездки — официальный визит Мишустина в Пекин и международный бизнес-форум в Шанхае. Крупный пожар в Арамили произошел вечером 21 мая. Огонь перебросился с деревянных сараев на многоквартирный дом, откуда пришлось эвакуировать 36 человек. К 21:00 спасателям удалось потушить пламя.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев из-за новой волны пожаров отменил командировку в Китай, где вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным должен был посетить Шанхайский бизнес-форум. Как сообщил URA.RU источник, вместо зарубежной поездки глава региона может выехать в город Арамиль, где накануне горел жилой дом. «Губернатор планирует выезд в Арамиль, [в местной администрации] все готовятся. Точное решение [о предполагаемом визите] будет принято позднее», — поделился собеседник во власти. По данным инсайдера, решение об отмене командировки Куйвашева в Шанхай, было принято еще в пятницу, 19 мая, — когда стало очевидно, что в Свердловской области с новой силой разгораются пожары. В департаменте информполитики пока не ответили URA.RU на вопрос о возможной поездке губернатора в Арамиль. Российская делегация, к которой должен был присоединиться Куйвашев, начинает работу в Китае 22 мая. Главные события поездки — официальный визит Мишустина в Пекин и международный бизнес-форум в Шанхае. Крупный пожар в Арамили произошел вечером 21 мая. Огонь перебросился с деревянных сараев на многоквартирный дом, откуда пришлось эвакуировать 36 человек. К 21:00 спасателям удалось потушить пламя.