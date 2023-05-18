Источник: свердловский губернатор вылетит с Мишустиным в Китай

Губернатор Куйвашев войдет в российскую делегацию на бизнес-форуме в Шанхае

Евению Куйвашеву, по неофициальным данным, предстоит командировка в Шанхай Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправится в Шанхай на Российско-Китайский бизнес-форум в составе делегации, которую возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщил URA.RU источник, глава региона планирует вылететь в КНР уже 20—21 мая.

«Губернатор включен в делегацию [федерального] правительства. Вместе с Мишустиным проведет в Китае три-четыре дня», — поделился осведомленный собеседник. По словам другого инсайдера, Куйвашева не будет в области минимум до середины следующей недели. Известно, что в данный момент в Екатеринбурге работает деловая делегация из КНР — в июле город примет Российско-Китайское ЭКСПО.

Официально предполагаемая поездка Куйвашева еще не подтверждена. В свердловском департаменте информполитики пока не ответили на запрос URA.RU. Российско-Китайский бизнес-форум в Шанхае намечен на 23 мая. Для Мишустина визит в КНР станет первым с момента назначения на должность премьер-министра. Помимо участия в форуме, в Пекине он встретится с председателем республики Си Цзиньпином.

В предыдущий раз Куйвашев выезжал за границу в составе российской делегации под руководством Мишустина в ноябре 2022 года. Тогда губернатор посетил XI Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме в Баку. С республикой у Свердловской области имеются давние торговые отношения.