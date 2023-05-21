Спасатели рассказали подробности крупного пожара в свердловском городе. Фото

ГУ МЧС: в Арамиле вспыхнул пожар на площади 1500 квадратных метров
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожар, огонь, тушение пожара, центроспас-югория
Площадь пожара в Арамиле достигла 1500 квадратных метров Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Арамиле (Свердловская область), где огонь перекинулся с сараев на жилой двухэтажный дом по улице Ломоносова, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Из барака самостоятельно эвакуировались 36 человек, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Дом на Ломоносова в Арамиле вспыхнул из-за огня, который перекинулся с хозпостроек. По оперативной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, из дома самостоятельно эвакуировались 36 человек», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Спасатели отметили, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. Информация о пострадавших в ведомство не поступала. «В тушении пожара участвуют десять единиц техники и 31 человек», — резюмировали в МЧС.

Ранее URA.RU писало о возгорании двухэтажного дома на Ломоносова, 7 в Арамиле. По данным местных жителей, сначала загорелись сараи на площади 300 квадратных метров, а потом огонь перекинулся на жилой дом.

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В Арамиле (Свердловская область), где огонь перекинулся с сараев на жилой двухэтажный дом по улице Ломоносова, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Из барака самостоятельно эвакуировались 36 человек, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Дом на Ломоносова в Арамиле вспыхнул из-за огня, который перекинулся с хозпостроек. По оперативной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, из дома самостоятельно эвакуировались 36 человек», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Спасатели отметили, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. Информация о пострадавших в ведомство не поступала. «В тушении пожара участвуют десять единиц техники и 31 человек», — резюмировали в МЧС. Ранее URA.RU писало о возгорании двухэтажного дома на Ломоносова, 7 в Арамиле. По данным местных жителей, сначала загорелись сараи на площади 300 квадратных метров, а потом огонь перекинулся на жилой дом.
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