ГУ МЧС: в Арамиле вспыхнул пожар на площади 1500 квадратных метров

Площадь пожара в Арамиле достигла 1500 квадратных метров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Арамиле (Свердловская область), где огонь перекинулся с сараев на жилой двухэтажный дом по улице Ломоносова, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Из барака самостоятельно эвакуировались 36 человек, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Дом на Ломоносова в Арамиле вспыхнул из-за огня, который перекинулся с хозпостроек. По оперативной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, из дома самостоятельно эвакуировались 36 человек», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Спасатели отметили, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. Информация о пострадавших в ведомство не поступала. «В тушении пожара участвуют десять единиц техники и 31 человек», — резюмировали в МЧС.

Ранее URA.RU писало о возгорании двухэтажного дома на Ломоносова, 7 в Арамиле. По данным местных жителей, сначала загорелись сараи на площади 300 квадратных метров, а потом огонь перекинулся на жилой дом.

Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»

Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»