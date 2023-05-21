В Арамиле загорелся дом по улице Ломоносова (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Арамиле (Свердловская область) загорелись сараи на площади 300 квадратных метров, после этого огонь перекинулся на жилой двухэтажный дом на Ломоносова. Об этом сообщают очевидцы.

«На Ломоносова загорелся многоквартирный дом. Огонь перебросился с сараев», — пишет telegram-канал «Жесть Екатеринбург», ссылаясь на арамильцев.

На месте ЧП работают пожарные. Жильцы дома эвакуируются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается.

Обновлено 21 мая в 19:41 (17:41 МСК):

Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 36 человек, сообщили в региональном МЧС. На тушении пожара задействованы десять единиц техники и 31 человек.

Ранее сообщалось, что крупный пожар подходит к поселку Малышева. Однако позднее спасатели опровергли информацию местных жителей. Сотрудники МЧС борются с десятками лесных пожаров в регионе.