Свердловский облсуд отклонил апелляцию главы оборонного завода Гайсина

Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который ранее продлил арест гендиректору завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малику Гайсину, обвиненного в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.
«Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту обвиняемого Малика Гайсина на постановление Верх-Исетского районного суда от 4 мая. Указанным постановлением Гайсину был продлен срок домашнего ареста по 25 мая. Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление без изменения», — рассказали в облсуде.
Ранее генерального директора завода «Исеть» Малика Гайсина поместили под домашний арест до 13 мая по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По информации источника URA.RU, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частников гособоронзаказу.
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