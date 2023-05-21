21 мая 2023

Свердловский облсуд отклонил апелляцию главы оборонного завода Гайсина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, прокурор, судебное заседание, суд
Защита Малика Гайсина попыталась оспорить продление домашнего ареста пожзащитному, но неудачно Фото:

Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который ранее продлил арест гендиректору завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малику Гайсину, обвиненного в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

«Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту обвиняемого Малика Гайсина на постановление Верх-Исетского районного суда от 4 мая. Указанным постановлением Гайсину был продлен срок домашнего ареста по 25 мая. Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление без изменения», — рассказали в облсуде.

Ранее генерального директора завода «Исеть» Малика Гайсина поместили под домашний арест до 13 мая по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По информации источника URA.RU, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частников гособоронзаказу.

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Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который ранее продлил арест гендиректору завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малику Гайсину, обвиненного в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда. «Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту обвиняемого Малика Гайсина на постановление Верх-Исетского районного суда от 4 мая. Указанным постановлением Гайсину был продлен срок домашнего ареста по 25 мая. Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление без изменения», — рассказали в облсуде. Ранее генерального директора завода «Исеть» Малика Гайсина поместили под домашний арест до 13 мая по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По информации источника URA.RU, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частников гособоронзаказу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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