Площадь земельного участка под застройку около 6 тысяч квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска выставит на торги участок площадью около шести тысяч квадратных метров под строительство нового жилого комплекса (ЖК) в Чурилово недалеко от пляжа. Об этом сообщается в документации на сайте мэрии Челябинска.

«Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 5793 квадратных метров, расположенного по адресу: город Челябинск, район Тракторозаводский, улица Эльтонская 2-я. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирного жилого дома», — сообщается на сайте.

Земельный участок расположен рядом с озером недалеко от пляжа «Чуриловский». В окружении — многоэтажные дома и садовые участки.

Ранее мэрия Челябинска сообщила об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в микрорайоне «Яблочный» в Чурилово. Земельный участок площадью 11 тысяч квадратных метров также предназначен под строительство многоэтажных зданий. Стартовая цена лота (размер ежегодной арендной платы) составляет 7 млн 110 тысяч рублей.