21 мая 2023

Мэрия Челябинска выставит на торги участок под строительство нового ЖК рядом с пляжем. Скрин

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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, жара, лето, отдыхающие, городской пляж шершневский, пляж, отдых
Площадь земельного участка под застройку около 6 тысяч квадратных метров Фото:

Мэрия Челябинска выставит на торги участок площадью около шести тысяч квадратных метров под строительство нового жилого комплекса (ЖК) в Чурилово недалеко от пляжа. Об этом сообщается в документации на сайте мэрии Челябинска.

«Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 5793 квадратных метров, расположенного по адресу: город Челябинск, район Тракторозаводский, улица Эльтонская 2-я. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирного жилого дома», — сообщается на сайте.

Земельный участок расположен рядом с озером недалеко от пляжа «Чуриловский». В окружении — многоэтажные дома и садовые участки.

Ранее мэрия Челябинска сообщила об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в микрорайоне «Яблочный» в Чурилово. Земельный участок площадью 11 тысяч квадратных метров также предназначен под строительство многоэтажных зданий. Стартовая цена лота (размер ежегодной арендной платы) составляет 7 млн 110 тысяч рублей.

Земельный участок под новый ЖК расположен рядом с озером недалеко от пляжа «Чуриловский»
Земельный участок под новый ЖК расположен рядом с озером недалеко от пляжа «Чуриловский»

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Мэрия Челябинска выставит на торги участок площадью около шести тысяч квадратных метров под строительство нового жилого комплекса (ЖК) в Чурилово недалеко от пляжа. Об этом сообщается в документации на сайте мэрии Челябинска. «Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 5793 квадратных метров, расположенного по адресу: город Челябинск, район Тракторозаводский, улица Эльтонская 2-я. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирного жилого дома», — сообщается на сайте. Земельный участок расположен рядом с озером недалеко от пляжа «Чуриловский». В окружении — многоэтажные дома и садовые участки. Ранее мэрия Челябинска сообщила об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в микрорайоне «Яблочный» в Чурилово. Земельный участок площадью 11 тысяч квадратных метров также предназначен под строительство многоэтажных зданий. Стартовая цена лота (размер ежегодной арендной платы) составляет 7 млн 110 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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