Губернатор Махонин готовит мэров к работе в условиях военного времени

Чиновникам предстоит отработать взаимодействие с региональной властью Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае глав территорий готовят к работе в условиях военного времени. С 22 по 24 мая в регионе проводятся мобилизационные учения по распоряжению губернатора Дмитрий Махонина. Цель учений — проверить взаимодействие мэров на местах с органами государственной и региональной власти, а также службами жизнеобеспечения и различными ведомствами. В группе суксунской газеты «Новая жизнь» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что учения продлятся три дня.

Источник URA.RU в краевом правительстве подтвердил данную информацию. «Учения продлятся три дня. День первый: проверка оповещения и связи, отлаживание вопросов взаимодействия между различными структурами. День второй: выполнение мероприятий ГО и защиты населения, в том числе, вопросы эвакуации и работы объектов жизнеобеспечения. День третий: выполнение мероприятий перевода экономики округа на работу в условиях военного времени», — пишет издание.

На минувшей неделе в Кунгуре прошел учебно-методический сбор, посвященный вопросам мобилизации. После мероприятия главы территорий отправились на стрельбище совершенствовать свои навыки по боевой стрельбе. Ранее глава Перми поручил создать силы гражданской обороны. Среди основных задач новой структуры — участие в проведении аварийно-спасательных работах, санитарная обработка населения, срочное захоронение трупов, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций.