22 мая 2023

В Екатеринбурге поджигатель устроил пожар в жилом доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Спасателям удалось справиться с пожаром за три минуты (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Екатеринбурге ночью 23 мая неизвестный устроил пожар в многоэтажке по Баумана, 26. Поджигатель собрал обувь, которую жильцы оставили возле квартир, сложил в кучу и поджег, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Ночью 23 мая в Екатеринбурге неизвестный поджигатель устроил пожар в многоэтажке на Баумана, 26. Он собрал в кучу обувь жильцов и поджег возле квартиры №18», — рассказал собеседник агентства.

Дверь в подъезд была открытой, поскольку на крыльце ведутся ремонтные работы — этим и воспользовался поджигатель. Очаг пожара был обнаружен на четвертом этаже.

Сотрудники МЧС потушили пожар за три минуты. Площадь пожара составила один квадратный метр. «В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении на сайте свердловского МЧС.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее сообщалось, что в Серове (Свердловская область) сотрудник пожарно-спасательного отряда №6 поймал гражданку, подозреваемую в поджоге. В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали поджигателя со стажем. Свердловский волонтер поймал подростка, который поджог лес.

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В Екатеринбурге ночью 23 мая неизвестный устроил пожар в многоэтажке по Баумана, 26. Поджигатель собрал обувь, которую жильцы оставили возле квартир, сложил в кучу и поджег, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Ночью 23 мая в Екатеринбурге неизвестный поджигатель устроил пожар в многоэтажке на Баумана, 26. Он собрал в кучу обувь жильцов и поджег возле квартиры №18», — рассказал собеседник агентства. Дверь в подъезд была открытой, поскольку на крыльце ведутся ремонтные работы — этим и воспользовался поджигатель. Очаг пожара был обнаружен на четвертом этаже. Сотрудники МЧС потушили пожар за три минуты. Площадь пожара составила один квадратный метр. «В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении на сайте свердловского МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось, что в Серове (Свердловская область) сотрудник пожарно-спасательного отряда №6 поймал гражданку, подозреваемую в поджоге. В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали поджигателя со стажем. Свердловский волонтер поймал подростка, который поджог лес.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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