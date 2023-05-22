Спасателям удалось справиться с пожаром за три минуты (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Екатеринбурге ночью 23 мая неизвестный устроил пожар в многоэтажке по Баумана, 26. Поджигатель собрал обувь, которую жильцы оставили возле квартир, сложил в кучу и поджег, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Ночью 23 мая в Екатеринбурге неизвестный поджигатель устроил пожар в многоэтажке на Баумана, 26. Он собрал в кучу обувь жильцов и поджег возле квартиры №18», — рассказал собеседник агентства.

Дверь в подъезд была открытой, поскольку на крыльце ведутся ремонтные работы — этим и воспользовался поджигатель. Очаг пожара был обнаружен на четвертом этаже.

Сотрудники МЧС потушили пожар за три минуты. Площадь пожара составила один квадратный метр. «В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении на сайте свердловского МЧС.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее сообщалось, что в Серове (Свердловская область) сотрудник пожарно-спасательного отряда №6 поймал гражданку, подозреваемую в поджоге. В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали поджигателя со стажем. Свердловский волонтер поймал подростка, который поджог лес.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»