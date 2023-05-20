Волонтер поймал подростка, устроившего поджог в лесу Екатеринбурга

Волонтер Иван Пограничник поймал 16-летнего подростка, который устроил поджог возле Калиновского лесопарка и Пышминского леса. Информация об этом появилась в соцсети.
«Сегодня, 20 мая, около 15 часов Иван Пограничник гулял в лесу с собакой и обнаружил пожар. Со слов Ивана, площадь пожара была около 50 квадратных метров. Рядом с очагом Иван застал четырех подростков поджигателей лет 16-ти. Одного из них он задержал и доставил в отделение полиции», — сообщили в telegram-канале «Добровольцы Быстрого Реагирования».
По данным в соцсетях, на подростка составили протокол, и сейчас ведется расследование дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в отдельных районах Свердловской области сохранятся высокая пожароопасность до 21 мая. Также агентство рассказывало, что специалисты Авиалесоохраны, МЧС, добровольцы и работники лесничеств ликвидировали 13 лесных пожаров в регионе 19 мая.
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