20 мая 2023
19 мая 2023

Волонтер поймал подростка, устроившего поджог в лесу Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара возле Калиновского лесопарка и Пышминского леса составила 50 квадратных метров Фото:
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Пожары в Свердловской области

Волонтер Иван Пограничник поймал 16-летнего подростка, который устроил поджог возле Калиновского лесопарка и Пышминского леса. Информация об этом появилась в соцсети.

«Сегодня, 20 мая, около 15 часов Иван Пограничник гулял в лесу с собакой и обнаружил пожар. Со слов Ивана, площадь пожара была около 50 квадратных метров. Рядом с очагом Иван застал четырех подростков поджигателей лет 16-ти. Одного из них он задержал и доставил в отделение полиции», — сообщили в telegram-канале «Добровольцы Быстрого Реагирования».

По данным в соцсетях, на подростка составили протокол, и сейчас ведется расследование дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в отдельных районах Свердловской области сохранятся высокая пожароопасность до 21 мая. Также агентство рассказывало, что специалисты Авиалесоохраны, МЧС, добровольцы и работники лесничеств ликвидировали 13 лесных пожаров в регионе 19 мая.

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Волонтер Иван Пограничник поймал 16-летнего подростка, который устроил поджог возле Калиновского лесопарка и Пышминского леса. Информация об этом появилась в соцсети. «Сегодня, 20 мая, около 15 часов Иван Пограничник гулял в лесу с собакой и обнаружил пожар. Со слов Ивана, площадь пожара была около 50 квадратных метров. Рядом с очагом Иван застал четырех подростков поджигателей лет 16-ти. Одного из них он задержал и доставил в отделение полиции», — сообщили в telegram-канале «Добровольцы Быстрого Реагирования». По данным в соцсетях, на подростка составили протокол, и сейчас ведется расследование дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в отдельных районах Свердловской области сохранятся высокая пожароопасность до 21 мая. Также агентство рассказывало, что специалисты Авиалесоохраны, МЧС, добровольцы и работники лесничеств ликвидировали 13 лесных пожаров в регионе 19 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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