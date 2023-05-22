22 мая 2023
21 мая 2023

В ХМАО дачники устроили лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Горит лес. Тюмень, пожарная машина, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Возгорания в Мегионе произошли по вине дачников Фото:
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В Мегионе двое жителей дачных кооперативов устроили лесные пожары. Полицейские уже нашли нарушителей. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО.

«В течение нескольких часов полицейские установили двоих жителей Мегиона, которые нарушили требования пожарной безопасности на своих дачных участках. Так, 53-летний мужчина проводил ремонт и за периметром своей дачи работал угловально-шлифовальной машинкой, искры от которой попали на сухую траву. Пламя от травы перекинулось на садовое строение и лесной массив», — говорится в telegram-канале ведомства.

Второй пожар случился по вине 45-летней женщины, которая убирала сухую траву, а затем подожгла ее. От костра загорелась дачная постройка и близлежащий лес.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО горело больше ста гектаров травы и леса. Тогда было зафиксировано четыре действующих природных пожара.

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В Мегионе двое жителей дачных кооперативов устроили лесные пожары. Полицейские уже нашли нарушителей. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «В течение нескольких часов полицейские установили двоих жителей Мегиона, которые нарушили требования пожарной безопасности на своих дачных участках. Так, 53-летний мужчина проводил ремонт и за периметром своей дачи работал угловально-шлифовальной машинкой, искры от которой попали на сухую траву. Пламя от травы перекинулось на садовое строение и лесной массив», — говорится в telegram-канале ведомства. Второй пожар случился по вине 45-летней женщины, которая убирала сухую траву, а затем подожгла ее. От костра загорелась дачная постройка и близлежащий лес. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО горело больше ста гектаров травы и леса. Тогда было зафиксировано четыре действующих природных пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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