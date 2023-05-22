В ХМАО дачники устроили лесные пожары

Возгорания в Мегионе произошли по вине дачников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Мегионе двое жителей дачных кооперативов устроили лесные пожары. Полицейские уже нашли нарушителей. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО.

«В течение нескольких часов полицейские установили двоих жителей Мегиона, которые нарушили требования пожарной безопасности на своих дачных участках. Так, 53-летний мужчина проводил ремонт и за периметром своей дачи работал угловально-шлифовальной машинкой, искры от которой попали на сухую траву. Пламя от травы перекинулось на садовое строение и лесной массив», — говорится в telegram-канале ведомства.

Второй пожар случился по вине 45-летней женщины, которая убирала сухую траву, а затем подожгла ее. От костра загорелась дачная постройка и близлежащий лес.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО горело больше ста гектаров травы и леса. Тогда было зафиксировано четыре действующих природных пожара.