Губернатор Текслер обратится к челябинским элитам

Алексей Текслер обратится с ежегодным обращением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 мая выступит с обращением к депутатам законодательного собрания региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Алексей Текслер 25 мая выступит с обращением к депутатам областного парламента. Время и место проведения мероприятия будет сообщено дополнительно», — отмечают в пресс-службе губернатора.

Ранее в заксобрание области поступил отчет Текслера о работе правительства региона в 2022 году. Документ является составной частью выступления главы региона перед парламентариями и элитами региона. Также выступление губернатора включает и планы на текущий год.

Само мероприятие проходит ежегодно, собирая, помимо народных избранников, лидеров общественного мнения, крупных бизнесменов, руководителей силовых структур и общественных объединений. Последняя встреча состоялась во Дворце спорта «Юность».