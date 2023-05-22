22 мая 2023

Губернатор Текслер обратится к челябинским элитам

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер обратится с ежегодным обращением Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 мая выступит с обращением к депутатам законодательного собрания региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Алексей Текслер 25 мая выступит с обращением к депутатам областного парламента. Время и место проведения мероприятия будет сообщено дополнительно», — отмечают в пресс-службе губернатора.

Ранее в заксобрание области поступил отчет Текслера о работе правительства региона в 2022 году. Документ является составной частью выступления главы региона перед парламентариями и элитами региона. Также выступление губернатора включает и планы на текущий год.

Само мероприятие проходит ежегодно, собирая, помимо народных избранников, лидеров общественного мнения, крупных бизнесменов, руководителей силовых структур и общественных объединений. Последняя встреча состоялась во Дворце спорта «Юность».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 мая выступит с обращением к депутатам законодательного собрания региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Алексей Текслер 25 мая выступит с обращением к депутатам областного парламента. Время и место проведения мероприятия будет сообщено дополнительно», — отмечают в пресс-службе губернатора. Ранее в заксобрание области поступил отчет Текслера о работе правительства региона в 2022 году. Документ является составной частью выступления главы региона перед парламентариями и элитами региона. Также выступление губернатора включает и планы на текущий год. Само мероприятие проходит ежегодно, собирая, помимо народных избранников, лидеров общественного мнения, крупных бизнесменов, руководителей силовых структур и общественных объединений. Последняя встреча состоялась во Дворце спорта «Юность».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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