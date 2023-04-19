Губернатор Текслер направил в челябинский парламент отчет о работе правительства

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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер начал подготовку к выступлению перед челябинскими элитами Фото:

В заксобрание Челябинской области поступил отчет губернатора Алексея Текслера о работе правительства региона в 2022 году. Документ уже внесен в повестки заседания комитетов.

«Отчет рассмотрят на заседаниях комитетов. На голосование документ будет вынесен в мае», — сообщили URA.RU в заксобрании.

Отчет является составной частью выступления главы региона перед парламентариями и элитами Челябинской области. Точная дата и место мероприятия будут определены дополнительно, ориентировочно оно состоится в конце мая. Также выступление губернатора включает и планы на текущий год.

В 2021 году Текслер говорил о завершении строительства метротрама, обновлении транспорта, возведении огромного спортивного комплекса в столице области и перспективе присвоения звания «Город трудовой доблести» Миассу и Златоусту. В прошлом году он сообщил о новом межуниверситетском кампусе, комплексном развитии парка «Притяжение» в Магнитогорске.

Само мероприятие проходит ежегодно, собирая, помимо народных избранников, лидеров общественного мнения, крупных бизнесменов, руководителей силовых структур и общественных объединений. До пандемии для мероприятия приходилось, в частности, снимать зал драматического театра на несколько сотен мест. Последняя встреча состоялась во Дворце спорта «Юность».

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В заксобрание Челябинской области поступил отчет губернатора Алексея Текслера о работе правительства региона в 2022 году. Документ уже внесен в повестки заседания комитетов. «Отчет рассмотрят на заседаниях комитетов. На голосование документ будет вынесен в мае», — сообщили URA.RU в заксобрании. Отчет является составной частью выступления главы региона перед парламентариями и элитами Челябинской области. Точная дата и место мероприятия будут определены дополнительно, ориентировочно оно состоится в конце мая. Также выступление губернатора включает и планы на текущий год. В 2021 году Текслер говорил о завершении строительства метротрама, обновлении транспорта, возведении огромного спортивного комплекса в столице области и перспективе присвоения звания «Город трудовой доблести» Миассу и Златоусту. В прошлом году он сообщил о новом межуниверситетском кампусе, комплексном развитии парка «Притяжение» в Магнитогорске. Само мероприятие проходит ежегодно, собирая, помимо народных избранников, лидеров общественного мнения, крупных бизнесменов, руководителей силовых структур и общественных объединений. До пандемии для мероприятия приходилось, в частности, снимать зал драматического театра на несколько сотен мест. Последняя встреча состоялась во Дворце спорта «Юность».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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