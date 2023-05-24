В Екатеринбурге катастрофически не хватает свободных офисов

Объем рынка офисной недвижимости в Екатеринбурге достиг исторического минимума

25 мая 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Уровень вакантных офисных площадей в Екатеринбурге снизился до 29 тысяч квадратных метров Фото: Анна Майорова © URA.RU Количество площадей офисных объектов класса В в Екатеринбурге уменьшилось до 29 тысяч квадратных метров, что является историческим минимумом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал аналитик недвижимого имущества «Уральской палаты недвижимости» (УПН) Константин Октаев. «Уровень офисного фонда класса В составляет 786 тысяч квадратных метров, из которого всего 3,8% площадей являются вакантными, что составляет порядка 29 тысяч квадратных метров на весь Екатеринбург. Нынешний уровень вакантных площадей в городе можно назвать историческим минимумом», — сказал собеседник агентства. Появления большого количества новых проектов офисников ждать не стоит, так как основная часть инвесторов и девелоперов перешла на рынок жилья. По мнение аналитика, застройщики перебираются на рынок жилых объектов, потому что именно туда поступают субсидии от государства. «Из такого проекта можно быстро выйти, продав все квартиры. Рынок офисной недвижимости, особенно качественной — это все-таки длинные деньги и проекты со сроком окупаемости в восемь—десять и более лет», — добавил Константин Октаев. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге образовался сильнейший дефицит недвижимости в сегменте стрит-ритейла. Количество подобных объектов в городе насчитывается от 260 до 440 штук, что совершенно не удовлетворяет спрос потребителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Количество площадей офисных объектов класса В в Екатеринбурге уменьшилось до 29 тысяч квадратных метров, что является историческим минимумом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал аналитик недвижимого имущества «Уральской палаты недвижимости» (УПН) Константин Октаев. «Уровень офисного фонда класса В составляет 786 тысяч квадратных метров, из которого всего 3,8% площадей являются вакантными, что составляет порядка 29 тысяч квадратных метров на весь Екатеринбург. Нынешний уровень вакантных площадей в городе можно назвать историческим минимумом», — сказал собеседник агентства. Появления большого количества новых проектов офисников ждать не стоит, так как основная часть инвесторов и девелоперов перешла на рынок жилья. По мнение аналитика, застройщики перебираются на рынок жилых объектов, потому что именно туда поступают субсидии от государства. «Из такого проекта можно быстро выйти, продав все квартиры. Рынок офисной недвижимости, особенно качественной — это все-таки длинные деньги и проекты со сроком окупаемости в восемь—десять и более лет», — добавил Константин Октаев. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге образовался сильнейший дефицит недвижимости в сегменте стрит-ритейла. Количество подобных объектов в городе насчитывается от 260 до 440 штук, что совершенно не удовлетворяет спрос потребителей.