17 мая 2023

Екатеринбуржцам раскрыли самые лучшие места для ведения бизнеса в городе

Президент УПН Козлова: лучший доход коммерческих объектов установлен в спальных районах Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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В спальных районах практически не осталось выгодных предложений стрит-ритейла, считает Козлова Фото:

Доходность стрит-ритейла в спальных районах Екатеринбурга продемонстрировала лучшие показатели. Об этом рассказала президент «Уральской палаты недвижимости» (УПН) Валерия Козлова в ходе проведения финансового форума «Финмаркет».

«Стрит-ритейл дает очень хорошие показатели по аренде в спальных районах. Но в таких районах хороших предложений не так много, их практически нет. Например, чтобы сегодня снять хорошее помещение в Академическом, нужно очень постараться. Покупая качественное помещение, его можно сдавать в аренду дороже», — сказала Валерия Козлова. Стрит-ритейл в Академическом составляет 7% от общего количества коммерческой недвижимости в Екатеринбурге.

К подбору недвижимости в центре нужно отнестись особенно, проверив из-за чего объект выставлен на продажу и находится в экспозиции. На весь рынок стрит-ритейла свободных коммерческих объектов в центре города приходится 20%. «Если удалось подобрать хорошее место для коммерческих целей, такой объект в первую очередь нужно выкупать», — добавила президент УПН.

В Екатеринбурге насчитывается от 260 до 440 коммерческих объектов в сегменте расположенных на первых этажах, что совершенно не удовлетворяет спросу потребителей. Большая часть недвижимости забронирована на покупку за долго до начала строительства.

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Доходность стрит-ритейла в спальных районах Екатеринбурга продемонстрировала лучшие показатели. Об этом рассказала президент «Уральской палаты недвижимости» (УПН) Валерия Козлова в ходе проведения финансового форума «Финмаркет». «Стрит-ритейл дает очень хорошие показатели по аренде в спальных районах. Но в таких районах хороших предложений не так много, их практически нет. Например, чтобы сегодня снять хорошее помещение в Академическом, нужно очень постараться. Покупая качественное помещение, его можно сдавать в аренду дороже», — сказала Валерия Козлова. Стрит-ритейл в Академическом составляет 7% от общего количества коммерческой недвижимости в Екатеринбурге. К подбору недвижимости в центре нужно отнестись особенно, проверив из-за чего объект выставлен на продажу и находится в экспозиции. На весь рынок стрит-ритейла свободных коммерческих объектов в центре города приходится 20%. «Если удалось подобрать хорошее место для коммерческих целей, такой объект в первую очередь нужно выкупать», — добавила президент УПН. В Екатеринбурге насчитывается от 260 до 440 коммерческих объектов в сегменте расположенных на первых этажах, что совершенно не удовлетворяет спросу потребителей. Большая часть недвижимости забронирована на покупку за долго до начала строительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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