Екатеринбуржцам раскрыли самые лучшие места для ведения бизнеса в городе

Президент УПН Козлова: лучший доход коммерческих объектов установлен в спальных районах Екатеринбурга

18 мая 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

В спальных районах практически не осталось выгодных предложений стрит-ритейла, считает Козлова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Доходность стрит-ритейла в спальных районах Екатеринбурга продемонстрировала лучшие показатели. Об этом рассказала президент «Уральской палаты недвижимости» (УПН) Валерия Козлова в ходе проведения финансового форума «Финмаркет». «Стрит-ритейл дает очень хорошие показатели по аренде в спальных районах. Но в таких районах хороших предложений не так много, их практически нет. Например, чтобы сегодня снять хорошее помещение в Академическом, нужно очень постараться. Покупая качественное помещение, его можно сдавать в аренду дороже», — сказала Валерия Козлова. Стрит-ритейл в Академическом составляет 7% от общего количества коммерческой недвижимости в Екатеринбурге. К подбору недвижимости в центре нужно отнестись особенно, проверив из-за чего объект выставлен на продажу и находится в экспозиции. На весь рынок стрит-ритейла свободных коммерческих объектов в центре города приходится 20%. «Если удалось подобрать хорошее место для коммерческих целей, такой объект в первую очередь нужно выкупать», — добавила президент УПН. В Екатеринбурге насчитывается от 260 до 440 коммерческих объектов в сегменте расположенных на первых этажах, что совершенно не удовлетворяет спросу потребителей. Большая часть недвижимости забронирована на покупку за долго до начала строительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доходность стрит-ритейла в спальных районах Екатеринбурга продемонстрировала лучшие показатели. Об этом рассказала президент «Уральской палаты недвижимости» (УПН) Валерия Козлова в ходе проведения финансового форума «Финмаркет». «Стрит-ритейл дает очень хорошие показатели по аренде в спальных районах. Но в таких районах хороших предложений не так много, их практически нет. Например, чтобы сегодня снять хорошее помещение в Академическом, нужно очень постараться. Покупая качественное помещение, его можно сдавать в аренду дороже», — сказала Валерия Козлова. Стрит-ритейл в Академическом составляет 7% от общего количества коммерческой недвижимости в Екатеринбурге. К подбору недвижимости в центре нужно отнестись особенно, проверив из-за чего объект выставлен на продажу и находится в экспозиции. На весь рынок стрит-ритейла свободных коммерческих объектов в центре города приходится 20%. «Если удалось подобрать хорошее место для коммерческих целей, такой объект в первую очередь нужно выкупать», — добавила президент УПН. В Екатеринбурге насчитывается от 260 до 440 коммерческих объектов в сегменте расположенных на первых этажах, что совершенно не удовлетворяет спросу потребителей. Большая часть недвижимости забронирована на покупку за долго до начала строительства.