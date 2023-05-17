Екатеринбуржцам раскрыли самые лучшие места для ведения бизнеса в городе

Доходность стрит-ритейла в спальных районах Екатеринбурга продемонстрировала лучшие показатели. Об этом рассказала президент «Уральской палаты недвижимости» (УПН) Валерия Козлова в ходе проведения финансового форума «Финмаркет».
«Стрит-ритейл дает очень хорошие показатели по аренде в спальных районах. Но в таких районах хороших предложений не так много, их практически нет. Например, чтобы сегодня снять хорошее помещение в Академическом, нужно очень постараться. Покупая качественное помещение, его можно сдавать в аренду дороже», — сказала Валерия Козлова. Стрит-ритейл в Академическом составляет 7% от общего количества коммерческой недвижимости в Екатеринбурге.
К подбору недвижимости в центре нужно отнестись особенно, проверив из-за чего объект выставлен на продажу и находится в экспозиции. На весь рынок стрит-ритейла свободных коммерческих объектов в центре города приходится 20%. «Если удалось подобрать хорошее место для коммерческих целей, такой объект в первую очередь нужно выкупать», — добавила президент УПН.
В Екатеринбурге насчитывается от 260 до 440 коммерческих объектов в сегменте расположенных на первых этажах, что совершенно не удовлетворяет спросу потребителей. Большая часть недвижимости забронирована на покупку за долго до начала строительства.
Доходность стрит-ритейла в спальных районах Екатеринбурга продемонстрировала лучшие показатели. Об этом рассказала президент «Уральской палаты недвижимости» (УПН) Валерия Козлова в ходе проведения финансового форума «Финмаркет». «Стрит-ритейл дает очень хорошие показатели по аренде в спальных районах. Но в таких районах хороших предложений не так много, их практически нет. Например, чтобы сегодня снять хорошее помещение в Академическом, нужно очень постараться. Покупая качественное помещение, его можно сдавать в аренду дороже», — сказала Валерия Козлова. Стрит-ритейл в Академическом составляет 7% от общего количества коммерческой недвижимости в Екатеринбурге. К подбору недвижимости в центре нужно отнестись особенно, проверив из-за чего объект выставлен на продажу и находится в экспозиции. На весь рынок стрит-ритейла свободных коммерческих объектов в центре города приходится 20%. «Если удалось подобрать хорошее место для коммерческих целей, такой объект в первую очередь нужно выкупать», — добавила президент УПН. В Екатеринбурге насчитывается от 260 до 440 коммерческих объектов в сегменте расположенных на первых этажах, что совершенно не удовлетворяет спросу потребителей. Большая часть недвижимости забронирована на покупку за долго до начала строительства.