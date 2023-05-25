Свердловчанин вошел в топ-30 перспективных россиян по версии Forbes

Директор по продукту Klarna Евгений Кондратьев из Екатеринбурга стал победителем в рейтинге Forbes

Кондратьев победил среди 10 номинантов в категории «Управление» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор по продукту в финтех-стартапе Klarna Евгений Кондратьев (родом из Екатеринбурга) стал победителем в категории «Управление» рейтинга перспективных россиян до 30 лет. Список лидеров опубликован на сайт Forbes.

«Евгений Кондратьев родился в Екатеринбурге. Он с детства изучал китайский язык и даже семь лет жил в Китае, где учился международному бизнесу и менеджменту в филиале Ноттингемского университета. За это время он успел поработать в небольшом локальном медиа», — говорится о 27-летнем Кондратьеве.

Будучи студентом запускал стартап по производству электрических скейтбордов, в 2020 году приступил к работе в шведском проекте Klarna, который развивает сервис онлайн-платежей. В стартапе занимался развитием продукта Klarna Card — он позволяет оплачивать покупки в рассрочку в интернет-магазинах,. Уже в мае 2022-го Кондратьев стал продуктовым директором компании. «В последние два года он руководит проектом „суперприложения“ — Klarna запустила его в конце 2021 года. Оно объединяет покупки, платежи, банковские и бонусные карты, службу поддержки, доставку товаров и возврат», — указано в биографии молодого человека. Сейчас у приложения более 150 млн пользователей в 45 странах.

Также в рейтинге числился новый главный балетмейстер «Урал Опера Балет» Максим Петров, который пришел на место Вячеслава Самодурова. Однако победителем он не стал.

Ранее три уральских миллиардера увеличили состояние и попали в рейтинг Forbes. В их числе оказались уральские бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский.